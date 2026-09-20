Δοκιμασίες για τον τίτλο…εκτός έδρας!

Η 5η αγωνιστική της Super League στο κυρίως πιάτο της περιλαμβάνει δοκιμασίες εκτός έδρας για τους διεκδικητές του τίτλου.

Στη Λιβαδειά, ο Ολυμπιακός αναζητά επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα με τον Λεβαδειακό (17:00). Το 1-1 με τον Βόλο και η ήττα 0-1 από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ περιόρισαν τους «ερυθρόλευκους» στους 7 βαθμούς και το -5 από την κορυφή.

Αντίστοιχα, η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους καίγεται για αποτέλεσμα, καθώς μετρά μόλις έναν βαθμό (το 0-0 με την Κηφισιά) και παραμένει η μοναδική ομάδα χωρίς γκολ.

Οι Πειραιώτες έδειξαν αντίδραση στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League με το 2-1 επί της Γιαγκελόνια και θέλουν να δώσουν συνέχεια. Στο 2.15 η «ερυθρόλευκη» νίκη με μηδέν παθητικό.

Στο Πανθεσσαλικό, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς στοχεύει στο πρώτο της «διπλό» απέναντι στο Βόλο (18:00), έχοντας απωλέσει τέσσερις βαθμούς μετά τις ισοπαλίες (1-1) με Κηφισιά στη Λεωφόρο και Αστέρα στην Τρίπολη.

Στον αντίποδα, ο Βόλος του Κώστα Μπράτσου ψάχνει την πρώτη του νίκη, έχοντας 2 βαθμούς εντός έδρας απέναντι σε Ηρακλή (1-1) και Ολυμπιακό (1-1) έχοντας σκοράρει σε 3/4 αγώνες του. Στο 2.10 το G/G στη Μαγνησία.

Στη Νίκαια, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να διευρύνει το απόλυτο σερί του (4/4 νίκες, 12 βαθμοί) κόντρα στην Καλαμάτα (19:30) για να διατηρήσει τις αποστάσεις από τους ανταγωνιστές για τον τίτλο.

Η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα προέρχεται από δύο θετικά αποτελέσματα, με 4 βαθμούς απέναντι σε Ατρόμητο (1-1) και Βόλο (3-1) με στόχο να είναι η πρώτη ομάδα που θα κόψει βαθμούς από το «τριφύλλι» που έχει τον Ουναΐ σκόρερ σε δύο συνεχόμενα ματς (ένα με Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα, δύο με Κηφισιά στο κύπελλο). Στο 2.50 το… 3/3 του Μαροκινού.

Η αυλαία κλείνει στο Αγρίνιο, όπου Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους (21:00) συγκατοικώντας στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς.

Οι τέσσερις τελευταίες μονομαχίες των δύο ομάδων έχουν μείνει στο N/G, με τους Αγρινιώτες να μην έχουν σκοράρει και το νέο N/G είναι στο 1.92.

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