Στις κλήσεις του Τρινινάντ και Τομπάγκο συμπεριλήφθηκε το όνομα του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος θα ενισχύσει τις προσπάθειες της εθνικής του στο Nations League της CONCACAF.

Με τον Λιβάι Γκαρσία στην αποστολή ξεκινάει το ταξίδι του Τρινιντάντ και Τομπάγκο στο Nations League της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρέθηκε ανάμεσα στις κλήσεις της εθνικής του ομάδας και θα δώσει κανονικά το παρών στους επικείμενους αγώνες για τη διοργάνωση της CONCACAF.

Συγκεκριμένα η νησιωτική χώρα της Καραϊβικής θα δώσει τέσσερα παιχνίδια απέναντι σε Αϊτή, Δομινικανή Δημοκρατία και Κουρασάο (δυο φορές) για τη League A του Nations League, αρχής γενομένης από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών θα ολοκληρωθεί στις 5 Οκτωβρίου απέναντι στο Κουρασάο, με τον Λιβάι Γκαρσία να επιστρέφει κατόπιν στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε πως ο 28χρονος επιθετικός έχει καταγράψει συνολικά 54 παρουσίες με το εθνόσημο στο στήθος, με απολογισμό δώδεκα γκολ και ισάριθμες ασίστ.