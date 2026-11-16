Μίλαν: Ανησυχία με Μενιάν - Φόβοι για την κατάστασή του ενόψει Serie A και Ολυμπιακού

Νεφέλη Μπισμπίκη
Μίλαν: Ανησυχία με Μενιάν - Φόβοι για την κατάστασή του ενόψει Serie A και Ολυμπιακού

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Σε κλίμα ανησυχίας βρίσκονται οι άνθρωποι της Μίλαν μετά την αναγκαστική αλλαγή του Μάικ Μενιάν στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Τουρκία.

Ο τραυματισμός του Γάλλου τερματοφύλακα της Μίλαν, Μάικ Μενιάν, δημιουργεί ερωτηματικά για τη συμμετοχή του στις επόμενες αναμετρήσεις των «ροσονέρι», με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Ο τερματοφύλακας της Μίλαν δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Τουρκία για το Nations League, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις έπειτα από σύγκρουση με αντίπαλό του, ενώ το πρόβλημα αφορά την περιοχή του ισχίου και των προσαγωγών.

Πλέον, οι άνθρωποι της Μίλαν περιμένουν τις εξετάσεις, που αναμένεται να δώσουν σαφή εικόνα για τη σοβαρότητα του τραυματισμού και το χρονικό διάστημα που ενδεχομένως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

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Το πρόγραμμα που ακολουθεί για τη Μίλαν, περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις. Πρώτα σειρά έχει το παιχνίδι με τη Φροζινόνε στις 22 Νοεμβρίου για τη Serie A, ενώ στη συνέχεια, οι «ροσονέρι» θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στις 26 του μήνα, στο πλαίσιο του Europa League.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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