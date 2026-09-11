Και με τη βούλα παίκτης της Ατλέτικο Νασιονάλ είναι ο Χάμες Ροντρίγκες, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση του συλλόγου.

Μετά από αρκετό καιρό ελεύθερος στην αγορά, λίγες μέρες πριν κλείσει το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού ο Χάμες Ροντρίγκες ανακοινώθηκε από την Ατλέτικο Νασιονάλ μετά από το.... πέρασμα του από τα γήπεδα του MLS με τη φανέλα Μινεσότα.

Αν και πολλά είχαν γραφτεί.... καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού ήταν κοντά στην Τσόρουμ και την Αβελίνο, ο Κολομβιανός σταρ επέλεξε να γυρίσει στην πατρίδα του.

James ya está en casa.



Que el Atanasio se lo diga sin palabras: que esta es la hinchada que gana títulos, la que le dio dos Libertadores al país, la que convierte cada partido en una fiesta. La que no se cuenta: se vive.



Hasta el domingo puedes asegurar tu silla y alentar al… pic.twitter.com/wtl3r228fN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε πως αυτή θα είναι η έκτη ομάδα που πηγαίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς μετά τους Πειραιώτες φόρεσε τις φανέλες των Σάο Πάολο, Ράγιο Βαγεκάνο, Λεόν και Μινεσότα.

Στον τελευταίο σταθμός της καριέρας του μέτρησε συνολικά έξι συμμετοχές στο MLS, σε μια παρουσία που διήρκησε τέσσερις μήνες. Ενώ το καλοκαίρι έδωσε το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού φτάνοντας με την Κολομβία μέχρι τους «16».

