Σοκαριστικό περιστατικό στην Κολομβία: Δοκάρι έπεσε πάνω σε τερματοφύλακα

Ένα τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Κολομβία, με έναν τερματοφύλακα να βλέπει ένα δοκάρι να καταρρέει πάνω του.

Ένα πραγματικά απίστευτο και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα του πρωταθλήματος της Κολομβίας, με πρωταγωνιστή τον Αργεντινό τερματοφύλακα Φράνκο Αρμάνι. Φυσικά το video δεν άργησε να γίνει viral.

Πιο συγκεκριμένα λίγο πριν από την εκτέλεση ενός πέναλτι στην αναμέτρηση της Αλιάνσα με την Ατλέτικο Νασιονάλ, ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή του αντιπάλου που ήταν έτοιμος να εκτελέσει από την άσπρη βούλα. Κούνησε τα χέρια του και χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι, όμως τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Τότε το δοκάρι έπεσε πάνω στο κεφάλι του και για μερικά δευτερόλεπτα σήμανε... συναγερμός μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι είναι καλά. Ευτυχώς, ο Αργεντινός γκολκίπερ δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό. Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά, μέχρι οι ποδοσφαιριστές να τοποθετήσουν ξανά το δοκάρι στη θέση του, και στη συνέχεια το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Για την ιστορία το ματς έληξε 5-1 με την Ατλέτικο Νασιονάλ να φεύγει με το διπλό.

Δείτε το video: