Ο Γουέσλι Σνάιντερ βγάζει σε δημοπρασία, μέσω της πλατφόρμας Match Worn Shirt μερικά άκρως ενδιαφέροντα ποδοσφαιρικά κειμήλια.

Εκ των κορυφαίων χαφ των late 00's, ο Γουέσλι Σνάιντερ έχει στη συλλογή του μπόλικα εκλεκτά κειμήλια και, μερικά εξ αυτών, θα αλλάξουν κάτοχο, φυσικά με το αζημίωτο. Ο Ολλανδός παλαίμαχος, βλέπετε, αποφάσισε να βγάλει σε δημοπρασία μέσω της πλατφόρμας Match Worn Shirt μπόλικα αντικείμενα από τη σπουδαία καριέρα του, τραβώντας την προσοχή των συλλεκτών.

«Αυτά τα αντικείμενα είναι συνδεδεμένα με αγώνες και στιγμές πολύ ιδιαίτερες για μένα. Νομίζω ότι είναι υπέροχο που μπορώ να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις με οπαδούς και συλλέκτες, αν μπορώ να κάνω χαρούμενους κάποιους ανθρώπους, είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτοι», ανέφερε ο 42χρονος πλέον Σνάιντερ.

Στη λίστα των αντικειμένων, βρίσκει κανείς, μεταξύ άλλων, την Αργυρή Μπάλα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, όπως και το μετάλλιο του Ολλανδού από εκείνο το τουρνουά αλλά και το χάλκινο της διοργάνωσης που έγινε στη Βραζιλία τέσσερα χρόνια αργότερα. Επίσης, στο σφυρί θα βγουν μία φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο από ματς Champions League όπου είχε κάνει χατ τρικ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ενάντια στη Γαλατάσαραϊ, καθώς και ένα μετάλλιο του Coppa Italia από το 2011.