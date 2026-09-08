Η απίθανη κατάσταση που έχει βρεθεί ο Μπενζεμά: Είναι ελεύθερος, αλλά δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη μέχρι το 2030!

Ο Καρίμ Μπενζεμά μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος αλλά δεν μπορεί να αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο λόγω μίας συμφωνίας που έχει στη Σαουδική Αραβία.

Το Gazzetta σας ανέλυσε τους ελεύθερους επιθετικούς που κυκλοφορούν στην αγορά για τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, ωστόσο στη λίστα δεν μπήκε το όνομα του Καρίμ Μπενζεμά και υπάρχει λόγος πίσω από αυτό.

Ο Γάλλος επιθετικός έμεινε free από την Αλ Χιλάλ και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του με την επιθυμία του να είναι η επιστροφή στην Ευρώπη. Η Λιόν πάλεψε για την απόκτηση του, ο ίδιος ήθελε αλλά τα πράγματα χάλασαν σε έναν όρο που υπάρχει που πιθανόν να σημάνει και το... φινάλε της καριέρας του.

Όταν μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι του 2023 για την Αλ Ίτιχαντ, ο 38χρονος επιθετικός είχε υπογράψει με το πρωτάθλημα της χώρας ένα συμβόλαιο που έχει διάρκεια μέχρι το 2030 και δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί σε άλλο πρωτάθλημα πέρα από αυτό.

Για αυτόν τον λόγο η μετακίνηση του στην Αλ Χιλάλ έγινε χωρίς πρόβλημα αλλά πλέον, με τον ίδιο ελεύθερο, η επιθυμία του ήταν να γυρίσει στην Ευρώπη. «Είναι αλήθεια ότι υπήρξε επαφή με τον Καρίμ μέσω ενός ενδιάμεσου αυτό το καλοκαίρι. Ήταν αδύνατο επειδή η συμβατική του κατάσταση το εμπόδιζε . Ο Καρίμ είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ψάχναμε για έναν επιθετικό, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να οριστικοποιηθεί», είπε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν.

Πλέον με τον ίδιο «παγιδευμένο» στη Μέση Ανατολή, είτε θα υπογράψει σε κάποια ομάδα εκεί, είτε θα ολοκληρώσει την καριέρα του καθώς το σενάριο για την Ευρώπη μοιάζει δύσκολο έως και απίθανο.