Η ΝΕΟΜ έβαλε τέλος στο σερί της Αλ Χιλάλ και οι Σαουδάραβες αποθέωσαν τον Κούλη Δουρέκα
Έριξε τη... βόμβα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας η ΝΕΟΜ, η οποία επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Αλ Χιλάλ και σταμάτησε ένα απίστευτο αήττητο σερί που είχε 47 αγώνων χωρίς ήττα. Φυσικά, μετά από αυτό το διπλό, τα φώτα έχουν πέσει στον τεχνικό διευθυντής της ομάδας, Κούλη Δουρέκα.
Ο άλλοτε παράγοντας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ, βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2024 στη ΝΕΟΜ όταν εκείνη ήταν στη δεύτερη κατηγορία της χώρας και μέσα σε μία διετία, έχει καταφέρει να την κάνει υπολογίσιμη δύναμη χωρίς να έχει δαπανήσει τα ποσά που ρίχνουν άλλες ομάδες της χώρας.
Μάλιστα, το καλοκαίρι που μας πέρασε, το κλαμπ δεν δαπάνησε παραπάνω από ένα εκατ. ευρώ για μεταγραφές (!), την ίδια στιγμή που η Αλ Χιλάλ έβγαλε από τα ταμεία της περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 855 εκατ. ευρώ σε δαπάνες την τελευταία τριετία (!!).
Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας τεχνικός διευθυντής δήλωσε: «Είναι η πρώτη μας μεγάλη νίκη από τότε που μπήκαμε στο Saudi Pro League. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι το καταφέραμε με πέντε Σαουδάραβες παίκτες, οι περισσότεροι κάτω των 22 ετών. Είμαστε ένας σύλλογος ανάπτυξης. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέους Σαουδάραβες παίκτες και να τους δώσουμε ευκαιρίες.
Είμαι Έλληνας, αλλά νοιάζομαι πολύ για αυτή τη χώρα επειδή μου έχει φερθεί πολύ καλά και θέλω να δω τη Σαουδική Αραβία να τα πηγαίνει καλά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034. Δεν πιστεύουμε ότι η επιτυχία έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Πρέπει να είσαι δημιουργικός, να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις και να αναπτύσσεις νέους παίκτες. Έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα».
🚨🤯 NEOM SC have just ended Al Hilal’s 47-game unbeaten run in the Saudi Pro League.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 7, 2026
It’s an incredible story. Operating with a fraction of Al Hilal’s summer spending, NEOM went away to the Saudi Pro League giants and won 2-0.
A huge statement from a project being carefully… pic.twitter.com/y1dkZeOqlM
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