Ντάιερ: Γιατί ανέφερε τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον σε συνέντευξη Τύπου
Άλλοτε βασικό στέλεχος της Νιούκαστλ, ο Κίερον Ντάιερ αποφάσισε εδώ και μερικούς μήνες να δοκιμάσει την τύχη του στην προπονητική, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Σάουθεντ. Μιλώντας λοιπόν στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Γέοβιλ για τη National League, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής φρόντισε να αναφέρει με προσεκτικό τρόπο... τίτλους τραγουδιών του Μάικλ Τζάκσον, κάτι το οποίο τον είχαν προκαλέσει οι παίκτες του να κάνει!
Eπιτυχίες όπως το Billie Jean, το Thriller, το Wanna Be Startin' Somethin' και το Man In The Mirror είχαν την τιμητική τους, με τους δημοσιογράφους να μην σχολιάζουν τίποτα και τον Ντάιερ να αποκαλύπτει στο τέλος τι ακριβώς συνέβη, εξηγώντας ότι τα χρήματα από το στοίχημα που κέρδισε θα πάνε σε φιλανθρωπίες.
«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το καταλάβατε, ειδικά όταν είπα Billie Jean», ανέφερε στο φινάλε ο Βρετανός παλαίμαχος, που μας χάρισε ένα ασύλληπτο έπος!
🕺 A bit of a recurring theme in today’s press conference.. https://t.co/RfeeTB25jJ pic.twitter.com/sFbiTAmSAU— Southend United FC (@SUFCRootsHall) September 3, 2026
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