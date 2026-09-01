Ρονάλντο και Ρομπέρτο Κάρλος αγόρασαν βραζιλιάνικη ομάδα με 112 χρόνια ιστορίας

Ο Ρονάλντο και ο Ρομπέρτο Κάρλος αγόρασαν το 80% των μετοχών της ιστορικής Ασοσιασάο Ατλέτικα Ιντερνασιονάλ και θέλουν να την οδηγήσουν στην Α' Εθνική της Βραζιλίας.

Δύο θρύλοι του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Ρονάλντο Ναζάριο και Ρομπέρτο Κάρλος, απέκτησαν τον έλεγχο της ιστορικής Ασοσιασάο Ατλέτικα Ιντερνασιονάλ, ενός συλλόγου που αγωνίζεται στη Γ' Κατηγορία της Βραζιλίας και μετρά 112 χρόνια ιστορίας.

Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα την πρόταση των δύο παικτών με 53 ψήφους υπέρ και μόλις μία κατά, ενώ η συμφωνία προβλέπει την αγορά του 80% των μετοχών αντί ενός ποσού που θα φτάσει έως και τα 75,4 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Στο επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Ενρίκο Αμπροτζίνι, συμμετέχει επίσης ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αμπντουλάχ Αλ Σαούντ.

Η Ασοσιασάο Ατλέτικα Ιντερνασιονάλ υπήρξε η πρώτη ομάδα από το εσωτερικό της πολιτείας του Σάο Πάολο που κατέκτησε το κρατικό πρωτάθλημα το 1986, ενώ το 1988 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στη Serie B.

Βασικός στόχος των νέων ιδιοκτητών είναι πλέον το να επαναφέρουν τον ιστορικό αυτό σύλλογο στην κορυφαία κατηγορία του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια.