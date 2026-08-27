Super προσφορά: Η πρόκριση του ΟΦΗ σε απόδοση* 150!

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για μεγάλη βραδιά στη ρεβάνς της Σόφιας με πρόκριση στην τελική φάση του Europa League!

Ο ΟΦΗ γράφει ιστορία και είναι έτοιμος να σφραγίσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League, στη ρεβάνς της Σόφιας με την ΤΣΣΚΑ (21:00) με απλησίαστη απόδοση 150 στη Novibet!

Οι Κρητικοί ζουν τους τελευταίους μήνες τις μεγαλύτερες στιγμές τους μέχρι τις επόμενες. Η κατάκτηση του Κυπέλλου από την ομάδα του Χρήστου Κόντη με τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ, έφερε στην τροπαιοθήκη του ΟΦΗ το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας του και πρώτο μετά το 1987, ωστόσο αυτή ήταν μόνο η αρχή.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΦΗ ΣΤΗΝ LEAGUE PHASE TOY EUROPA LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Η πρώτη σέντρα της σεζόν συνοδεύτηκε από άλλη μία κούπα, το Σούπερ Καπ, με θρίαμβο επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στο «Παγκρήτιο», με τους δύο τίτλους να ακολουθεί η ευρωπαϊκή πρόκληση!

Όχι μόνο ο «Όμιλος» δεν ξέφυγε από το στόχο του, παρασυρμένος από τις πρωτόγνωρες επιτυχίες, αλλά εμφανίστηκε πιο έτοιμος από ποτέ στον πρώτο αγώνα των Playoffs με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο, με το 3-0 να τον έχει φέρει με το… 1.5 πόδι στη League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία του!

Τα δύο γκολ του Φούντα (19’ και 51’) και το κερασάκι στην τούρτα από τον Ντίκμαν στις καθυστερήσεις έχει δώσει στον ΟΦΗ αέρα πρόκρισης, την οποία θα σφραγίσει στη Σόφια και καθώς η Novibet κάνει το αδύνατο δυνατό, προσφέρει την πρόκριση των Κρητικών σε αδιανόητη απόδοση 150!

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