Βαριά... καμπάνα για ομάδα ποδοσφαίρου στην Αυστραλία, μετά από ανθελληνικά πανό που υπήρξαν σε αγώνα.

Μόνο επιεικής δεν ήταν η τιμωρία για την Preston Lions μετά τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τη South Melbourne, καθώς ο σύλλογος χάνει τρεις βαθμούς και καλείται να πληρώσει συνολικά 18.150 δολάρια.

Η απόφαση ήρθε μετά τα προσβλητικά πανό που σήκωσαν οπαδοί της. Τα εν λόγω πανό είχαν ανθελληνικά μηνύματα και προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων. Έτσι ενεργοποιήθηκε η ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών που είχε επιβληθεί στην Preston με αναστολή από το 2025. Παράλληλα, επιβλήθηκε και νέα ποινή έξι βαθμών με αναστολή, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έναρξη της σεζόν του 2028.

Οι φράσεις «GREEK CHICKS HAIRY TITS» και «ANTI-HELLASS» προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της South Melbourne, αλλά και οργανώσεων της ελληνικής κοινότητας. Η Preston είχε ήδη τιμωρηθεί με δύο αγώνες κεκλεισμένων των θυρών.

Preston Lions FC has been docked three points, fined $18,150 and handed supporter restrictions over offensive anti-Greek banners displayed during a match against South Melbourne. https://t.co/CS1P3Yu7v6 August 19, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε πως σε περίπτωση που η Preston υποπέσει σε νέα παράβαση σε διοργάνωση μέχρι τότε, οι έξι βαθμοί θα ενεργοποιηθούν και θα αφαιρεθούν από τη βαθμολογία της. Ακόμη θα πληρώσει και χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται σε 18.150 δολάρια.



