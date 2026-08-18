Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας με τις... ευλογίες του Παπασταθόπουλου: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στο Ντόρτμουντ»

Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας με τις... ευλογίες του Παπασταθόπουλου: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στο Ντόρτμουντ»

Νότης Χάλαρης
Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας με τις... ευλογίες του Παπασταθόπουλου: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στο Ντόρτμουντ»

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Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έκανε ανάρτηση σχετικά με τις μεταγραφές των Καρέτσα και Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του με την ομάδα.

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ έχουν μόνο θετικές αναμνήσεις από την παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ομάδα και πλέον θα απολαμβάνουν το ντουέτο ανάμεσα σε Καρέτσα και Κωνσταντέλια.

Ο άνθρωπος που δημιούργησε αυτή την αγάπη δεν είναι άλλος από τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, ο οποίος έπαιξε για πέντε χρόνια στη Βεστφαλία και έγινε ένας από τους θρύλους της ομάδας.

Ο ίδιος έκανε ανάρτηση σχετικά με τη μετακίνηση των δύο μεσοεπιθετικών, γράφοντας: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στο Ντόρτμουντ».

@Photo credits: eurokinissi
     

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