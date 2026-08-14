Ένας Τούρκος φίλαθλος έγινε viral για τον τρόπο με τον οποίον επέλεξε να δει την αγαπημένη του ομάδα.

Πολλά έχουμε δει κατά καιρούς όσον αφορά στους τρόπους που βρίσκουν οι οπαδοί προκειμένου να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, με τον παρακάτω κύριο να μπαίνει και αυτός στη λίστα των πολυμήχανων ποδοσφαιρόφιλων.

Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με φίλαθλο της Σαριγιέρ, συλλόγου της Β' κατηγορίας της Τουρκίας, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του, το καπελάκι του, τη βερμούδα του και τις παντόφλες του και στάθηκε πάνω σε... κεραμοσκεπή πλησίον του γηπέδου για να βλέπει καλύτερα!

Και η ομάδα του φρόντισε να τον αποζημιώσει, επικρατώντας 2-0 της Μούγκλασπορ και μπαίνοντας με το δεξί στη νέα αγωνιστική περίοδο.