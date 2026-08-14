Τουρκία: Οπαδός είδε την ομάδα του από κεραμοσκεπή
Πολλά έχουμε δει κατά καιρούς όσον αφορά στους τρόπους που βρίσκουν οι οπαδοί προκειμένου να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, με τον παρακάτω κύριο να μπαίνει και αυτός στη λίστα των πολυμήχανων ποδοσφαιρόφιλων.
Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με φίλαθλο της Σαριγιέρ, συλλόγου της Β' κατηγορίας της Τουρκίας, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του, το καπελάκι του, τη βερμούδα του και τις παντόφλες του και στάθηκε πάνω σε... κεραμοσκεπή πλησίον του γηπέδου για να βλέπει καλύτερα!
Και η ομάδα του φρόντισε να τον αποζημιώσει, επικρατώντας 2-0 της Μούγκλασπορ και μπαίνοντας με το δεξί στη νέα αγωνιστική περίοδο.
In Istanbul Turkey, this Sarıyerspor supporter decided the stands weren’t high enough so he took the roof seat
by u/investigativjourno in soccer
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.