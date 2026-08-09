Βασικοί Καρέτσας και Τζόλης στο ματς της Ντόρτμουντ με την Άρσεναλ για το Emirates Cup

Ελληνικός «εμφύλιος» στο Emirates Cup, με τους Τζόλη και Καρέτσα να ξεκινούν βασικοί στο φιλικό της Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ για το Emirates Cup.

Έντονο θα είναι το ελληνικό στοιχείο στο φιλικό παιχνίδι της Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ για το Emirates Cup.

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο αρχικό σχήμα του Μικέλ Αρτέτα για τους Κανονιέρηδες, πλαισιώνοντας τους Ντόουμαν και Γιόκερες στην επίθεση, ενώ από την άλλη θα βρει απέναντί του το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ντόρτμουντ, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής έχει πάρει για πρώτη φορά φανέλα βασικού ως παίκτης των Βεστφαλών και πρόκειται να πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη BVB.

Οι δυό τους στο παρελθόν έχουν κοντραριστεί και στο βέλγικο πρωτάθλημα, αγωνιζόμενοι για τις Μπριζ και Γκενκ αντίστοιχα.





Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

🚨 Mit DIESER Aufstellung gehen wir ins Spiel gegen @Arsenal! 👊⁰

Hier könnt Ihr das Spiel LIVE in Deutschland, Österreich und der Schweiz streamen:

🔗 https://t.co/PqqYvMfRQ8 pic.twitter.com/PC7YYLvWm2 — Borussia Dortmund (@BVB) August 9, 2026