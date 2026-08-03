Καρέτσας: «Οι πιο τρελοί οπαδοί – με την καλή έννοια!»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε την γερμανική ομάδα.

Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι και επίσημα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τον γερμανικό σύλλογο. Ο 18χρονος άσος παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της νέας του ομάδας και αποκάλυψε μεταξύ άλλων τους λόγους της επιλογής του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Γκενκ μίλησε με ενθουσιασμό για την ατμόσφαιρα στη Ντόρτμουντ και περιέγραψε τι μπορούν να περιμένουν οι φίλαθλοι από εκείνον μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Γιατί επέλεξες την Μπορούσια Ντόρτμουντ;

«Επειδή η ομάδα ήταν πάντα μία από τις αγαπημένες μου. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Πιστεύω επίσης ότι η πορεία που προσφέρει αυτός ο σύλλογος είναι ιδανική. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα παικτών που ήρθαν εδώ και έκαναν ένα τεράστιο βήμα μπροστά στην καριέρα τους. Πιστεύω ότι κι εγώ θα εξελιχθώ πολύ εδώ και θα μάθω πολλά. Γι’ αυτό ήρθα».

Τι γνωρίζεις ήδη για τον σύλλογο, την πόλη και το γήπεδο;

«Η BVB έχει τους καλύτερους οπαδούς – τους πιο τρελούς, με την καλή έννοια! Ογδόντα χιλιάδες φίλαθλοι… Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Αυτό με ενθουσιάζει πραγματικά. Ξέρω επίσης ότι οι άνθρωποι εδώ είναι εργατικοί και έξυπνοι. Αυτό μου θυμίζει τους ανθρώπους από τη γενέτειρά μου, το Γκενκ. Είναι ωραίο να το γνωρίζω».

Μίλησες με κάποιον πριν πάρεις την απόφασή σου, για να μάθεις περισσότερα για την BVB ή για την Μπουντεσλίγκα;

«Ναι, έχω μερικούς φίλους που αγωνίζονται στη Μπουντεσλίγκα, οπότε τους ρώτησα για το πρωτάθλημα. Φυσικά, πολλοί συμπαίκτες και συνάδελφοί μου γνωρίζουν επίσης πολύ καλά την BVB ως σύλλογο. Τους ζήτησα τη γνώμη τους και όλοι ήταν πολύ θετικοί. Μου είπαν ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή για μένα και αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την απόφασή μου».

Για τους φιλάθλους της BVB που ίσως δεν σε γνωρίζουν ακόμη καλά, πώς θα περιέγραφες το αγωνιστικό σου στυλ;

«Θα έλεγα ότι είμαι ένας δημιουργικός ποδοσφαιριστής, αλλά και κάποιος που δουλεύει πάντα σκληρά και προσπαθεί να βοηθά την ομάδα με κάθε τρόπο».

Ποιοι είναι οι στόχοι σου εδώ, στη Ντόρτμουντ, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο;

«Σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι όσο περισσότερο γίνεται, να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, να πετυχαίνω περισσότερα γκολ και να προσφέρω στην ομάδα. Όσο για την ομάδα, ο στόχος μου είναι φυσικά να κατακτήσουμε τίτλους – και όχι μόνο έναν. Ναι, αυτό είναι το σχέδιό μου: να κερδίσουμε τίτλους και να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ».