Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συστήθηκε με άκρως ελληνικό τρόπο στους φιλάθλους της Ντόρτμουντ, αφού τους κέρασε... γύρο.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κέρασε... γύρο τους φιλάθλους της Ντόρτμουντ! Ο 19χρονος φέρελπις Έλληνας διεθνής ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Βεστφαλούς έως το 2031 και το γιόρτασε αλά ελληνικά.

Η ομάδα της Κοιλάδας του Ρουρ πρωτοτύπησε και με έναν αρκετά ευρηματικό τρόπο παρουσίασε το νέο μεταγραφικό της απόκτημα. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε ένα γυράδικο, ονόματι «Olympia Grill»!

Εκεί, ο πρώην παίκτης της Γκενκ, σε ρόλο σερβιτόρου κέρασε γύρο τους υποστηρικτές της ομάδας, ξεκινώντας από... νωρίς τη μύησή τους στις ελληνικές γεύσεις.