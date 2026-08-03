Καρέτσας: Κέρασε... γύρο τους φιλάθλους της Ντόρτμουντ (vid)
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κέρασε... γύρο τους φιλάθλους της Ντόρτμουντ! Ο 19χρονος φέρελπις Έλληνας διεθνής ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Βεστφαλούς έως το 2031 και το γιόρτασε αλά ελληνικά.
Η ομάδα της Κοιλάδας του Ρουρ πρωτοτύπησε και με έναν αρκετά ευρηματικό τρόπο παρουσίασε το νέο μεταγραφικό της απόκτημα. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε ένα γυράδικο, ονόματι «Olympia Grill»!
Εκεί, ο πρώην παίκτης της Γκενκ, σε ρόλο σερβιτόρου κέρασε γύρο τους υποστηρικτές της ομάδας, ξεκινώντας από... νωρίς τη μύησή τους στις ελληνικές γεύσεις.
🥰🥰🥰 pic.twitter.com/0Be9p7skj4— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
Für Euch Fans! 😋 pic.twitter.com/PPs7tIB4w6— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
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