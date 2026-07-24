Ο Περ Μερτεζάκερ προορίζεται να είναι ο νέος Αθλητικός Διευθυντής της Εθνικής Γερμανίας.

Η Mannschaft συνεχίζει την... ανοικοδόμηση σε νευραλγικές θέσεις! Ο Περ Μερτεζάκερ αναμένεται να είναι ο νέος Αθλητικός Διευθυντής της Εθνικής Γερμανίας, η οποία ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιούργκεν Κλοπ.

Η τετράκις Πρωταθλήτρια Κόσμου απογοήτευσε σε ακόμη ένα Μουντιάλ και η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, προκειμένου να επιστρέψουν τα... χαμόγελα στα Πάντσερ. Αφού έδωσε τα... κλειδιά στον Κλοπ, φαίνεται πως θα αποκτήσει και νέο Αθλητικό Διευθυντή.

Ο πρώην αμυντικός της Γερμανίας και της Άρσεναλ, μεταξύ άλλων, ο Περ Μερτεζάκερ βρίσκεται μια ανάσα από την ανάληψη των καθηκόντων του, όπως αποκαλύπτει το γερμανικό Sky Sports.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο πάλαι ποτέ υψηλόσωμος αμυντικός θα αναλάβει τις νέες του ευθύνες από τον Ιανουάριο του 2027 και θα διαδεχθεί τον Αντρέας Ρέτιγκ. Ο 42χρονος -πλέον- Περ Μερτεζάκερ αναμένεται να υπογράψει σήμερα μέχρι το 2030, που θα διεξαχθεί το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.