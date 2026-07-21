Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Αυλαία με τον τελικό Ισπανία - Αργεντινή

Τι καλύτερος τρόπος για να πέσει η αυλαία της σεζόν με τον τελικό του Μουντιάλ;

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta ολοκλήρωσε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι με τη μεγαλύτερη αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου η Ισπανία λύγισε την Αργεντινή και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, χαρίζοντας στους φίλους του ποδοσφαίρου ένα συναρπαστικό φινάλε.

Σε όλα τα ανανεωμένα καταστήματα Allwyn, πριν τη σέντρα το καθιερωμένο pre-game του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta έβαλε τους φιλάθλους στο κλίμα. Με ένα απλό σκανάρισμα του ειδικού QR code, όσοι βρέθηκαν εκεί απέκτησαν πρόσβαση σε αναλύσεις, στοιχηματικές προτάσεις, boosted αποδόσεις και διαγωνισμούς με πλούσια δώρα.

Ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με την Κόνι Θεοδώρου, τον Γιώργο Θεοφανόπουλο και τον Χρήστο Τσάδαρη, μετέφεραν λεπτό προς λεπτό τον παλμό του μεγάλου τελικού, με ζωντανό σχόλιο, ενημέρωση και ποδοσφαιρική ανάλυση.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, έβαλαν τη δική τους πινελιά, αναλύοντας όλα όσα έπρεπε να γνωρίζουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου για τις δύο φιναλίστ.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ακόμη μία γεμάτη σεζόν για το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta. Από την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του τελικού, κάθε μεγάλη αναμέτρηση έγινε αφορμή για μοναδικές ποδοσφαιρικές βραδιές στα καταστήματα Allwyn, γεμάτες ένταση, προβλέψεις, αναλύσεις και φυσικά... πολύ ποδόσφαιρο.