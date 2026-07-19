Ο τελικός των τελικών!

Δύο ομάδες, ένας τελικός, ένα τρόπαιο Παγκοσμίου Κυπέλλου και μια θέση στην ποδοσφαιρική αθανασία για Ισπανία και Αργεντινή που διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό του «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ/Νέας Υόρκης (22:00).

Ύστερα από μια διαδρομή 100+ αναμετρήσεων, η διοργάνωση κορυφώνεται με τον τελικό για το βαρύτιμο τρόπαιο όπου η «αλμπισελέστε» στοχεύει στο τέταρτο αστέρι της, ενώ η «φούρια ρόχα» διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιό της.Το συγκεκριμένο ζευγάρι εμφανίζεται για πρώτη φορά, ενώ είναι η παρθενική φορά που οι εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης και Νότιας Αμερικής διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε τελικό Μουντιάλ.

Αν και οι δύο χώρες έχουν συναντηθεί 14 φορές, μετρώντας από έξι νίκες και δύο ισοπαλίες, σε επίσημο επίπεδο έχουν αναμετρηθεί μόλις μία φορά, στο Μουντιάλ του 1966, όπου επικράτησαν οι Λατινοαμερικάνοι με 2-1. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επιστρέφει σε τελικό μετά το ιστορικό 2010 έχοντας στηριχθεί στην κορυφαία άμυνα του τουρνουά, έχοντας δεχθεί μόλις ένα τέρμα, ενώ στα νοκ-άουτ απέκλεισαν κατά σειρά Αυστρία (3-0), Πορτογαλία (1-0), Βέλγιο (2-1) και Γαλλία (2-0).

Στον αντίποδα, το συγκρότημα του Λιονέλ Σκαλόνι ετοιμάζεται για τον έβδομο τελικό του, θέλοντας να επαναλάβει τον θρίαμβο του Κατάρ και να γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία του Πελέ που κάνει το back- to-back. Η πορεία στα νοκ-άουτ ήταν γεμάτη σασπένς, καθώς χρειάστηκε παράταση με το Πράσινο Ακρωτήριο (3-2) και την Ελβετία (3-1), ενώ η πρωταθλήτρια κόσμου έκανε επική ανατροπή από 0-2 κόντρα στην Αίγυπτο (3-2), και λύγισε την Αγγλία στον ημιτελικό με νέα ανατροπή (2-1).

Οι ισορροπίες στον τελικό είναι κάτι παραπάνω από λεπτές και τα 90 ίσως δεν είναι αρκετά για να αναδείξουν νικητή. Εξάλλου 4/5 τελευταίοι τελικοί ήταν ισόπαλοι στην κανονική διάρκεια. Στο 2.95 το «Χ» στα 90 λεπτά, ενώ στο 5.00 είναι η ενισχυμένη απόδοση να χρειαστούν πέναλτι, όπως το 2022.

Ο Λιονέλ Μέσι, με 8 γκολ και 4 ασίστ, δύο εξ αυτών στον ημιτελικό, οδηγεί ξανά την Αργεντινή εκ του ασφαλούς και δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλα θα περάσουν από τα πόδια του και στον τελικό. Στο 4.00 η ασίστ του ηγέτη της «αλμπισελέστε».

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