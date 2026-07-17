Η γκάφα της χρονιάς στο Conference League: Έπιασε την μπάλα χωρίς να ακούσει το σφύριγμα του διαιτητή και «κρέμασε» την ομάδα του

Η Χάμρουν Σπάρτανς αποκλείστηκε στα προκριματικά του Conference League, όταν ο αρχηγός της έπιασε την μπάλα μέσα στην περιοχή λόγω μιας λάθος εκτίμησης.

Ένα απίστευτο λάθος στέρησε από τη μαλτέζικη Χάμρουν Σπάρτανς την πρόκριση στα προκριματικά του Conference League απέναντι στην ΝΣΙ Ρούναβικ από τα Νησιά Φερόε.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και με το σκορ να είναι στο 1-1, ο επιθετικός των φιλοξενούμενων κυνήγησε μια χαμένη μπαλιά κοντά στην τελική γραμμή και στη συνέχεια σέντραρε στέλνοντας την μπάλα πίσω στην περιοχή. Αν και ριπλέι έδειξε ότι η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη εκτός ορίων, ο διαιτητής και ο βοηθός του άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί.

Τότε ο αρχηγός της Χάμρουν θεωρώντας ότι η μπάλα είχε βγει άουτ, την έπιασε ενώ βρισκόταν μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής σφύριξε αμέσως πέναλτι για εσκεμμένο χέρι!

Ο Πίτερ Κνούντσεν στη συνέχεια ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 94', διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 που έστειλε την ομάδα από τα Νησιά Φερόε στην επόμενη φάση.