Η γκάφα της χρονιάς στο Conference League: Έπιασε την μπάλα χωρίς να ακούσει το σφύριγμα του διαιτητή και «κρέμασε» την ομάδα του
Ένα απίστευτο λάθος στέρησε από τη μαλτέζικη Χάμρουν Σπάρτανς την πρόκριση στα προκριματικά του Conference League απέναντι στην ΝΣΙ Ρούναβικ από τα Νησιά Φερόε.
Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και με το σκορ να είναι στο 1-1, ο επιθετικός των φιλοξενούμενων κυνήγησε μια χαμένη μπαλιά κοντά στην τελική γραμμή και στη συνέχεια σέντραρε στέλνοντας την μπάλα πίσω στην περιοχή. Αν και ριπλέι έδειξε ότι η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη εκτός ορίων, ο διαιτητής και ο βοηθός του άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί.
Τότε ο αρχηγός της Χάμρουν θεωρώντας ότι η μπάλα είχε βγει άουτ, την έπιασε ενώ βρισκόταν μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής σφύριξε αμέσως πέναλτι για εσκεμμένο χέρι!
Ο Πίτερ Κνούντσεν στη συνέχεια ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 94', διαμορφώνοντας το τελικό 1-2 που έστειλε την ομάδα από τα Νησιά Φερόε στην επόμενη φάση.
Absolute chaos in the UEFA Conference League qualifier between Malta’s Hamrun and NSI of the Faroe Islands.— Sacha Pisani (@Sachk0) July 17, 2026
Hamrun were convinced the ball had gone out for a goal kick, so they picked it up.
Referee awarded a 91st-minute penalty.
Hamrun lost 2-1 and 3-2 on agg.
Incredible. pic.twitter.com/xSMFPOL9Zm
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