Ο κ. Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ΕΠΟ θα προχωρήσει σε έργα στην Παιανία, κατασκευάζοντας γήπεδο 3.000 θέσεων και νέο VAR Center.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, προέκυψαν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το προπονητικό κέντρο στην Παιανία.

Για την ακρίβεια, ο κ. Γκαγκάτσης ενημέρωσε ότι η ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της ΕΠΟ δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν έργα που ξεπερνούν τον αρχικό σχεδιασμό για το προπονητικό κέντρο «Γ. Βαρδινογιάννης». Έτσι, η ΕΠΟ θα προχωρήσει σε:

- Κατασκευή γηπέδου 3.000 θέσεων, το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές της UEFA για τη φιλοξενία αγώνων όλων των Εθνικών Ομάδων (με εξαίρεση την Εθνική Ανδρών).

- Ανέγερση νέου κτιρίου γραφείων της ΕΠΟ, με προοπτική τη μεταφορά των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας. Στον ίδιο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η μεταφορά του VAR Center. Όπως είναι αντιληπτό, σε βάθος χρόνου η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να οδηγήσει σε θεαματικό περιορισμό σε λειτουργικά κόστη και ανάγκες που σήμερα προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών εγκαταστάσεων.