Θρυλικός Μέσι και…το κουπί της επιστροφής!

H προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις που κρίνουν τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια για τα ημιτελικά.

Σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή «μάχη» η Νορβηγία και η Αγγλία κοντράρονται με φόντο την πρόκρισή τους στους «4» της διοργάνωσης. Η πόλη του Μαϊάμι θα φιλοξενήσει ένα σπουδαίο ματς με τα «Τρία Λιοντάρια» να έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Η παρέα του Χάρι Κέιν πραγματοποίησε μία μεστή εμφάνιση στους «16» απέναντι στο Μεξικό και πήρε τη νίκη με 3-2. Ο Μπέλιγχαμ (2 γκολ) και ο Κέιν (1 γκολ) για άλλο ένα ματς ήταν αυτοί που βγήκαν μπροστά για το σύνολο του Τούχελ και άφησαν εκτός συνέχειας τους οικοδεσπότες. Ο στόχος της κατάκτησης του τροπαίου έχει τεθεί από την αρχή για την Αγγλία, που μετά το 1966 θέλει να φτάσει και πάλι στην κορυφή του κόσμου.

Από την άλλη η Νορβηγία βρίσκεται για πρώτη φορά στα προημιτελικά ενός Μουντιάλ και για να το κάνει χρειάστηκε να σημειώσει μία μεγάλη έκπληξη. Κοίταξε στα μάτια τη Βραζιλία και στο τέλος πήρε μία τεράστια νίκη, ίσως τη μεγαλύτερη της ιστορίας της, επικρατώντας με 2-1. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με δύο γκολ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και τώρα θα προσπαθήσει να βγει και πάλι μπροστά. Η επιλογή Χάαλαντ ή Κέιν ως πρώτου σκόρερ του ματς είναι σε απόδοση 2.75 στην ενισχυμένη της Novibet.

Λίγο αργότερα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Ελβετία στο Κάνσας. Η «αλμπισελέσετε» προέρχεται από μία απίστευτη ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο, σε ένα παιχνίδι όπου βρέθηκε πολύ κοντά στον αποκλεισμό. Στο 79’ έχανε με 2-0, δεν μπορούσε να απειλήσει αλλά στη συνέχεια άλλαξαν όλα. Ο Μέσι έδωσε μία ασίστ, πέτυχε ένα γκολ και στις καθυστερήσεις ο Έντσο Φερνάντες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα ο τρόπου που ήρθε η νίκη γέμισε με αυτοπεποίθηση τους Αργεντίνους, που ξέρουν όμως ότι χρειάζεται να βελτιωθούν για να φτάσουν και πάλι έως τον τελικό.

Στην αντίπερα όχθη, η Ελβετία έδειξε χαρακτήρα με αντίπαλο την Κολομβία και μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας, προκρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στα προημιτελικά ενός Μουντιάλ και θέλει να κάνει άλλη μία υπέρβαση. Ο Μέσι αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε άλλο ένα ματς και το να σκοράρει είναι σε απόδοση 1.89 στη Novibet.

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