Βάιος και Μπάτης: Οι προβλέψεις από την κουκουβάγια και τη νυχτερίδα της Novibet για τους βραδινούς προημιτελικούς

Οι δύο τελευταίοι προημιτελικοί του Μουντιάλ, ξημερώματα Κυριακής: Νορβηγία – Αγγλία (00:00) και Αργεντινή – Ελβετία (04:00). Ώρα κουκουβάγιας, ώρα νυχτερίδας.

Τελευταίο δίδυμο στη φάση των «8». Ο Βάιος κι ο Μπάτης ξεσκονίζουν τα φτερά τους για τη μεγάλη νύχτα, αποκλειστικά για το Gazzetta. Είσαι ξύπνιος;

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Τα μεσάνυχτα δεν χρειάζεται διαίσθηση, χρειάζεται ανάγνωση και το Νορβηγία – Αγγλία το φωνάζει: γκολ.

Η Νορβηγία δεν έχει κρατήσει το μηδέν σε επτά σερί ματς, δέχθηκε γκολ στα έντεκα από τα τελευταία δώδεκα και, δεν είναι κρυφό ούτε ντροπή να το πει κανείς, πίσω δεν διαθέτει την ποιότητα που απολαμβάνει μπροστά.

Απέναντι, μια Αγγλία που πέρασε ηρωικά μαχόμενη από το Αζτέκα και έχει επιθετικό βάθος, με Κέιν και Μπέλιγχαμ να οργιάζουν.

Δύο ομάδες που σκοράρουν, δύο προπονητές που μέχρι τώρα κάνουν σωστές αλλαγές, δεν μπορώ με τίποτα να δω κλειστό παιχνίδι.

Το δεύτερο δεν είναι πρόβλεψη στα τυφλά, είναι λογική. Ο Χάαλαντ έχει 7 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ξέρει τους αντιπάλους του απ' έξω κι ανακατωτά, τη στιγμή που η Αγγλία κουβαλάει απουσίες στην άμυνα κι έχει αδυναμίες στον αέρα.

Δεν ανακαλύπτω την Αμερική, ούτε καν τη Νορβηγία. Αλλά ο τύπος σε 54 συμμετοχές με την εθνική έχει βάλει 62 γκολ και έχει σκοράρει και στα 14 τελευταία επίσημα παιχνίδια της.

Προτάσεις Βάιου

Νορβηγία – Αγγλία (00:00): G/G & Over 2.5 @2.00

Νορβηγία – Αγγλία (00:00): Να σκοράρει ο Χάαλαντ @2.10

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Στις τέσσερις το πρωί δεν θέλω λογική. Θέλω τον Μέσι.

Ο «κοντός» έχει σκοράρει και στα πέντε παιχνίδια του σε αυτό το Μουντιάλ, μετράει 8 γκολ, και απέναντι έχει μια Ελβετία οργανωμένη αλλά ξεθεωμένη από τα 120' και τα πέναλτι με την Κολομβία, πιθανότατα χωρίς τον τραυματία Μανζάμπι.

Η Αργεντινή θα περάσει, λογικά. Αλλά εγώ δεν ψάχνω την πρόκριση, ψάχνω τη στιγμή. Και ποια στιγμή; Ο Μέσι να στείλει την μπάλα συστημένη στο «Γ» με ένα απευθείας φάουλ, που θα με κάνει να ουρλιάξω μόνος μου πάνω στο κλαδί.

Απόδοση 12.00 - τρέλα, το ξέρω, αλλά τα καλύτερα βράδια της νυχτερίδας γεννήθηκαν από τέτοιες τρέλες.

Και για να μη μείνω μόνο στο όνειρο, κρατάω κι ένα πιο γερό πάτημα: Αργεντινή νίκη με τον Μέσι σκόρερ, σε Super Ενισχυμένη απόδοση 3.06. Ο GOAT σκοράρει, η Αργεντινή περνάει και η νυχτερίδα πηγαίνει για ύπνο χαμογελώντας.

Προτάσεις Μπάτη

Αργεντινή – Ελβετία (04:00): Αργεντινή νίκη & Μέσι σκόρερ @3.06

Αργεντινή – Ελβετία (04:00): Μέσι γκολ με απευθείας φάουλ @12.00

Δύο ματς, δύο θέσεις στα ημιτελικά, μία ολόκληρη νύχτα. Ο Βάιος στημένος στα μεσάνυχτα για τα γκολ του Νορβηγία – Αγγλία. Ο Μπάτης ξύπνιος στις τέσσερις, να περιμένει ένα φάουλ που μπορεί και να μην έρθει ποτέ, αλλά αν έρθει, θα το θυμόμαστε για πάντα.

- Δώδεκα φορές τα λεφτά, Βάιε. Σκέψου το.

- Το σκέφτομαι. Γι' αυτό κοιμάμαι ήσυχος με τα γκολάκια μου.