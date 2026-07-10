Βάιος και Μπάτης: Οι προβλέψεις από την κουκουβάγια και τη νυχτερίδα της Novibet για το Ισπανία – Βέλγιο

Προημιτελικός στο Μουντιάλ: Ισπανία – Βέλγιο (22:00), prime time. Ο Βάιος και ο Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, δηλώνουν «παρών» στη μεγάλη φάση.

- Βρήκα τον δρόμο, Βάιε. Διαδικασία πέναλτι, ακριβώς όπως το είπα. Απλώς πέρασε λάθος ομάδα.

Η νυχτερίδα ακόμα το ψάχνει. Είχε γράψει Κολομβία στα πέναλτι, απόδοση 9,00, το ματς πήγε πράγματι εκεί, αλλά οι Ελβετοί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι (Ακάντζι, όχι εσύ).

- Κι εγώ Μέσι είχα για πρώτο σκόρερ, απαντά ο Βάιος. Το έβαλε, όπως κάθε φορά, αλλά για να μειώσει και να σαλπίσει την ανατροπή με την Αίγυπτο. Το μόνο που κράτησα ήταν το ήσυχο Χ στο ημίχρονο του Ελβετία – Κολομβία.

Σωστή ανάγνωση, λάθος ταμείο. Στα νοκ-άουτ το ταξίδι δεν αρκεί, θέλει και προορισμό.

Δεύτερη σερί βάρδια στο φως: προημιτελικά πλέον, ένα μεγάλο ραντεβού στις 22:00, Ισπανία – Βέλγιο. Βάιος και Μπάτης, η κουκουβάγια και η νυχτερίδα της Novibet, αποκλειστικά για το Gazzetta.

Βάιος: Η φωνή της λογικής

Αήττητη σε 35 σερί ματς, με ρεκόρ έξι διαδοχικών αγώνων χωρίς να δεχθεί γκολ στο Μουντιάλ και αντιπάλους που της παράγουν μόλις 0,32 xG ανά ματς, αυτή η Ισπανία είναι μηχανή.

Πιέζει ψηλά, ελέγχει την μπάλα, και όποτε τη χάνει την ξανακερδίζει αμέσως. Απέναντι, ένα Βέλγιο δίχως τον τραυματία Ονανά, που θα υποχρεωθεί να κοιτάζει και να περιμένει.

Η Ισπανία δυσκολεύεται να καθαρίσει τα ματς, δεν χάνει όμως και δεν αφήνει το σκορ να ανοίξει. Ό,τι πρέπει για combo 1X & Under 2.5 που καλύπτει και πιθανή ισοπαλία 0-0 ή 1-1.

Η δεύτερη ματιά μου δεν είναι σε όνομα, είναι σε μοτίβο. Η Ισπανία θα πιέζει (6,6 κόρνερ μ.ό.), θα σουτάρει, θα απειλεί. Ό,τι κρατά όρθιο το Βέλγιο σε τέτοια ματς λέγεται Τιμπό Κουρτουά. Ένα τείχος που θα δουλέψει υπερωρίες.

Over 4.5 αποκρούσεις του γκολκίπερ της Ρεάλ, που ξέρει πολύ καλά πως και που σουτάρουν οι Σπανιόλοι – η Novibet το δίνει σε Super Ενισχυμένη απόδοση 2.53.

Προτάσεις Βάιου

Ισπανία – Βέλγιο (22:00): Ισπανία 1Χ & Under 2.5 @2.35

Ισπανία – Βέλγιο (22:00): Κουρτουά Over 4.5 αποκρούσεις @2.53

Μπάτης: Η φωνή του ρίσκου

Αυτό το Βέλγιο σκοράρει σε 17 σερί ματς, έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση του τουρνουά, μόλις διέλυσε 4-1 τις ΗΠΑ και ξέρει ακριβώς πού να χτυπήσει. Το είπε κι ο ίδιος ο Κουρτουά: ο χώρος πίσω από την ψηλή γραμμή της Ισπανίας. Εκεί ζει το Βέλγιο, στην κόντρα.

Και ο δρόμος περνάει από μία μεριά: την αριστερή της Ισπανίας, εκεί που ο Κουκουρέγια θα κυνηγάει όλο το βράδυ τον Ζερεμί Ντοκού. Ταχύτητα κόντρα ταχύτητα, με τον Βέλγο να είναι το πιο άβολο ραντεβού της βραδιάς για την ισπανική άμυνα, είτε σκοράρει ο ίδιος, είτε σερβίρει τον Λουκάκου ή όποιον άλλον στην περιοχή.

Όλοι λένε για το μηδέν παθητικό της Ισπανίας. Εγώ λέω ότι το γκολ, ή η ασίστ, γεννιέται από τα πόδια του Ντοκού, που κάτι χρωστάει και στο Βέλγιο και στον εαυτό του τον ίδιο.

Bonus: Σαράντα χρόνια πριν, στην Πουέμπλα, το Βέλγιο έβγαλε την Ισπανία από ένα Μουντιάλ στα πέναλτι. Ίδια φάση, ίδιος αντίπαλος.

Πρόταση Μπάτη

Ισπανία – Βέλγιο (22:00): Ντοκού γκολ ή ασίστ @3.50

Ένας νικητής, μία θέση στα ημιτελικά όπου περιμένει ήδη η Γαλλία. Ο Βάιος βλέπει την Ισπανία να ελέγχει το ματς, ο Μπάτης το Βέλγιο να δαγκώνει από τη μεριά του Ντοκού.

Η κουκουβάγια κι η νυχτερίδα κρατούν τα μάτια ανοιχτά και θα «χτυπήσουν» αύριο, ξανά.