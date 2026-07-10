Για μια θέση στους «4» Ισπανία και Βέλγιο!

Μια θέση στα ημιτελικά του Μουντιάλ περιμένει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο στο Λος Άντζελες (22:00).

Ο δρόμος προς τον τελικό και το τρόπαιο περνάει για «φούρια ρόχα» και «κόκκινους διάβολους» από τον μεγάλο προημιτελικό που θα δώσει στο νικητή την πρόκριση στους «4» απέναντι σε Γαλλία ή Μαρόκο.

Οι Ίβηρες του Λουίς ντε Λα Φουέντε προσπαθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ να ξορκίσουν τα φαντάσματα των τριών προηγούμενων τελικών φάσεων όπου το «ταβάνι» ήταν οι «16» και ήδη έχουν κάνει το βήμα παραπάνω μετά τη δραματική πρόκριση επί της Πορτογαλίας, με το γκολ του Μερίνο στο 90+1’ (1-0) που ακολούθησε το εμφατικό 3-0 στους «32» με την Αυστρία.

Οι Βέλγοι από την πλευρά τους έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να νικήσουν τον κακό τους εαυτό στα νοκ άουτ, αφού μετά την τεράστια ανατροπή επί της Σενεγάλης στους «32», όπου το εις βάρος τους 0-2 έγινε 2-2 στο φινάλε των 90 λεπτών και 3-2 στο φινάλε της παράτασης, ακολούθησε το επιβλητικό 4-1 επί των Αμερικανών διοργανωτών, για το εισιτήριο προς τα προημιτελικά για τρίτη φορά στις τέσσερις τελευταίες τελικές φάσεις.

Η Ισπανία θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα για την επανάληψη του θριάμβου του 2010, ενώ το Βέλγιο να βρεθεί ξανά σε τετράδα μετά το 2018, αλλά και το 1986, όταν είχε πετάξει επίσης εκτός συνέχειας τους Ίβηρες, σε έναν προημιτελικό που είχε κριθεί στα πέναλτι (1-1 κ.δ., 4-5 πέναλτι).

Το μηδέν παθητικό είναι πολύ σημαντικό «παράσημο» για την άμυνα των πρωταθλητών Ευρώπης που έχουν 5/5 ματς με N/G, απέναντι στους Βέλγους που έχουν 4/5 ματς με G/G και ανεβασμένη αυτοπεποίθηση. Στο 1.81 το G/G.

Σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι είναι η ώρα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει τελικές (και) στην εστία, αλλά μόλις ένα γκολ και θέλει να το βρει τώρα το δρόμο προς τα δίχτυα που προσφέρεται στο 2.45.

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