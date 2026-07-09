Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία μοιάζει άτρωτη, το Μαρόκο δεν… αστειεύεται

Γαλλία και Μαρόκο συγκρούονται στο Gillette Stadium το βράδυ της Πέμπτης (9/7, 23:00) για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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Πέντε ματς έχουν παίξει οι «τρικολόρ» στη διοργάνωση, ισάριθμες οι νίκες που έχουν πετύχει, με τέρματα 14-2. Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία αντιμετώπισαν οι Γάλλοι στη φάση των ομίλων, απέκλεισαν την Σουηδία στους 32 και και την Παραγουάη στους 16 του τουρνουά. Ομάδα με αστείρευτο ταλέντο, ταχύτητα, εμπειρία και... ατελείωτο βάθος στο ρόστερ, δικαίως θεωρείται το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

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Το Μαρόκο παραμένει αήττητο στη διοργάνωση. Και με την πορεία του έως τώρα επιβεβαιώνει πως τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει επίπεδο, σε βαθμό που μπορεί και ανταγωνίζεται παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με την Βραζιλία, το Μαρόκο νίκησε τις Σκωτία και Αϊτή, απέκλεισε την Ολλανδία στην φάση των 32 και τον Καναδά για τους 16 του θεσμού. Συμπαγής ομάδα, με πολλά τρεξίματα, εκρηκτικότητα, φαντασία και συγκέντρωση, είναι πλέον ικανή να κάνει ζημιά σε οποιονδήποτε την υποτιμήσει.

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Όσο προχωράει η διοργάνωση, η κρισιμότητα των αγώνων αυξάνεται κατακόρυφα καθώς δεν υπάρχει... γυρισμός. Η Γαλλία μοιάζει άτρωτη αυτή τη στιγμή και σου δίνει την εντύπωση πως της αρκούν δύο καλά 20λεπτα σε κάθε ημίχρονο για να κάνει την δουλειά. Στον αντίποδα, το Μαρόκο δείχνει ασυμβίβαστο στην ιδέα της ήττας, έχει χτίσει νοοτροπία νικητή αλλά διατηρεί τον ρεαλισμό του στο χορτάρι.

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