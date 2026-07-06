Μουντιάλ 2026: Τακτική, λίγα γκολ και κάρτες στο ντέρμπι της Ιβηρικής

Ντέρμπι της Ιβηρικής στο AT&T Stadium του Άρλινγκτον το βράδυ της Δευτέρας (6/7, 22:00), ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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Δίχως για την ώρα να βγάζει όλη τη δυναμική της στο χορτάρι, η Πορτογαλία παραμένει αήττητη στο τουρνουά. Στη φάση των ομίλων νίκησε 5-0 το Ουζμπεκιστάν, έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό και το 0-0 με την Κολομβία. Στους 32 βρήκε απέναντι της την Κροατία και σίγουρα έδειξε χαρακτήρα, πανηγυρίζοντας μια σημαντική πρόκριση. Ρονάλντο στο 68' και Ράμος στις καθυστερήσεις βρήκαν δίχτυα, ανατρέποντας το 0-1 με γκολ του Πέρισιτς από το 53ο λεπτό.

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Καλύτερη η εικόνα της Ισπανίας, έστω κι αν συχνά την προβληματίζει η απουσία ενός μεγάλο γκολτζή από το ρόστερ της. Στη φάση των ομίλων επικράτησε 4-0 της Σαουδικής Αραβίας και 1-0 της Ουρουγουάης, ενώ δεν βρήκε τρόπο να σκοράρει στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι. Πρώτο εμπόδιο στα νοκ άουτ αυτό της Αυστρίας, την οποία απέκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες. Με δύο γκολ του Οϊρθάμπαλ και ένα του Πόρο, η Ισπανία επικράτησε 3-0 στην αναμέτρηση, την οποία έκλεισε με εντυπωσιακά νούμερα: 64% κατοχή μπάλας, 23 τελικές (10 στον στόχο), εννέα κόρνερ και 2.80 xG.

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Η Πορτογαλία έχει το ρόστερ, την ποιότητα, την εμπειρία να παίξει πολύ καλύτερα. Η Ισπανία είναι κυνική, κυκλοφορεί εξαιρετικά τη μπάλα και ακόμη δεν έχει δεχτεί γκολ στη διοργάνωση, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή ωριμότητα στα μετόπισθεν. Είναι φαβορί η «furia roja», δεδομένα ωστόσο ο Ρονάλντο και η παρέα του δεν θα κάνουν τους... κομπάρσους στην αναμέτρηση. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Over 2,5 κάρτες & Γκάβι 70+ πάσες σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

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