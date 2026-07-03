Ένας εκ των υπόπτων για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα κατέθεσε λέγοντας πως ο Αργεντινός θρύλος διέμενε σε ένα πλήρως ακατάλληλο σπίτι πριν πεθάνει.

Ο πρώην δικηγόρος και μάνατζέρ του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, κατέθεσε πριν λίγες ώρες ως μάρτυρας στην πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Αργεντινού θρύλου και εξαπέλυσε σφοδρή κριτική για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκείνος νοσηλευόταν.

Ο Μόρλα χαρακτήρισε την επιλογή του σπιτιού στη γειτονιά Σαν Αντρές του Τίγκρε ως «γελοία» και αποκάλυψε ότι το υπνοδωμάτιο όπου ο Μαραντόνα πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ήταν «εντελώς ακατάλληλο».

Ο ίδιος τόνισε ότι ουδέποτε συμφώνησε με τη μεταφορά του εκεί, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως ο Ντιέγκο έπρεπε να βρίσκεται σε κλινική και να μην λαμβάνει σε καμία περίπτωση κατ' οίκον φροντίδα.

Παράλληλα, ο άλλοτε δικηγόρος του Μαραντόνα φρόντισε να αποποιηθεί κάθε προσωπική ευθύνη για την κατάληξη του θύλου της Αλμπισελέστε, υποστηρίζοντας ότι όλοι εμπιστεύονταν την εταιρεία Swiss Medical για την ιατρική του περίθαλψη.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα άβολη στο δικαστήριο όταν αναπαρήχθησαν και ηχητικά μηνύματα στα οποία ο Μόρλα και ο κατηγορούμενος νευροχειρουργός Λεοπόλντο Λούκε έβριζαν χυδαία τις κόρες του Μαραντόνα, Ντάλμα και Τζανίνα, οι οποίες τον θεωρούν υπεύθυνο για τον θάνατο του πατέρα τους.