Τα ΜΜΕ της Δανίας αναφέρουν πως ο Παντελής Χατζηδιάκος πιθανότατα θα αποχωρήσει από την Κοπεγχάγη.

Στον... αέρα βρίσκεται το μέλλον του Παντελή Χατζηδιάκου στην Κοπεγχάγη, όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ των Δανών.

Ο Έλληνας αμυντικός που βρίσκεται στην ομάδα (σσ Κοπεγχάγη) τα τελευταία δυο χρόνια, το όνομα του οποίου «έπαιξε» και για τον ΠΑΟΚ, πρόκειται να αποχωρήσει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Δανών.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο 29χρονος στόπερ φεύγει από την Κοπεγχάγη και για τον ίδιο υπάρχει ενδιαφέρον από Ελλάδα, ενώ η ομάδα ψάχνει τον αντικαταστάτη του. «Η Κοπεγχάγη αναζητά κεντρικό αμυντικό. Τα «λιοντάρια» είναι πολύ πιθανό να αποχαιρετήσουν τον Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από την Ελλάδα».