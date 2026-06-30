Η Παραγουάη έκανε τη μεγάλη έκπληξη στη φάση των «32», λύγισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ.

Ακόμα μια απογοητευτική πορεία της Γερμανίας στο Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με αποκλεισμό από την Παραγουάη. Τα Πάντσερ έπαιξαν με τη φωτιά για 120 λεπτά, έμειναν στο 1-1 και στη διαδικασία των πέναλτι γεύτηκαν τους καρπούς της... αποτυχίας τους. Ο Χιλ έπιασε δυο πέναλτι για την Παραγουάη, οι Χάβερτζ, Βολτεμάντε και Τα δεν βρήκαν ποτέ δίχτυα και μοιραία η ομάδα του Νάγκελσμαν χαιρέτησε τη διοργάνωση από νωρίς.