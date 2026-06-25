Περπατώντας μέχρι την Ελβετία με τη «σχεδία»

Η ελληνική ομάδα περιπατητικού ποδοσφαίρου, η νέα πρωτοβουλία κοινωνικού αθλητισμού του περιοδικού δρόμου «σχεδία», ετοιμάζει τις βαλίτσες της για ένα σπουδαίο διεθνές τουρνουά της UEFA.

Η ελληνική ομάδα περιπατητικού ποδοσφαίρου –η νέα πρωτοβουλία κοινωνικού αθλητισμού του περιοδικού δρόμου «σχεδία»– ετοιμάζει τις βαλίτσες της για ένα σπουδαίο διεθνές τουρνουά της UEFA, καταδεικνύοντας πως η χαρά του παιχνιδιού δεν γνωρίζει ηλικία. Μεταξύ άλλων, στην αποστολή συμμετέχουν ο βετεράνος ποδοσφαιριστής Σάββας Κωφίδης και ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Μόνη προϋπόθεση; Να είναι όλοι άνω των 55 χρόνων.

Στην ομάδα «περιπατητικού ποδοσφαίρου» (walking football) του περιοδικού δρόμου «σχεδία», τα γκολ εξακολουθούν να πέφτουν βροχή, απλώς οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί. Δεν τρέχουμε. Περπατάμε μόνο και απολαμβάνουμε το παιχνίδι που αγαπάμε στο ρυθμό που μας ταιριάζει. Άλλωστε, τα ωραιότερα γκολ μπαίνουν περπατώντας.

Οι προπονήσεις της ομάδας περιπατητικού ποδοσφαίρου –ανοιχτές, πάντα, σε όλους και σε όλες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ποδοσφαιρικού ταλέντου κ.λπ.– έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες μόλις εβδομάδες. Μοιάζει για λίγος καιρός, μα ήταν αρκετός για να «δέσει» η ομάδα και να ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες της για το πρώτο της ταξίδι.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ανθρώπους άνω των 55 χρόνων ή και σε όσους/ες… αισθάνονται 55 και άνω. Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση, πάντα στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και, δη, εκείνος/η που βιώνει τον αποκλεισμό και από την τόσο απλή, άδολη χαρά του να κλωτσά μια μπάλα.

«Με μια μπάλα στα πόδια για μια καλύτερη ζωή», όπως είναι το σύνθημα και της πρωτοβουλίας κοινωνικού ποδοσφαίρου «Γκολ στη Φτώχεια/Εθνική Αστέγων», η οποία, σε λίγους μήνες, συμπληρώνει 20 χρόνια ζωής.

Η ελληνική ομάδα περιπατητικού ποδοσφαίρου, αποτελούμενη από εννιά κυρίες και κυρίους άνω των εξήντα χρόνων (τέσσερις γυναίκες και πέντε άνδρες), ετοιμάζει ήδη τις αποσκευές της για τη Nιόν της Ελβετίας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Περιπατητικού Ποδοσφαίρου (Walking Football EURO Cup 2026), που διοργανώνεται από την UEFA και θα λάβει χώρα από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου.

Η UEFA απηύθυνε πρόσκληση στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με τη σειρά της, κάλεσε την ομάδα της «σχεδίας» να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε αυτό το τόσο σπουδαίο τουρνουά. Η Κροατία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σκωτία, η Γερμανία και η Ισπανία είναι οι υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες.

Ο κ. Θεοχάρης, ο κ. Βασίλειος, ο κ. Αντώνιος, η κ. Ορθοδοξία, η κ. Έφη, η κ. Ευγενία, η κ. Καλλιόπη είναι τα ονόματα των ανθρώπων που συνθέτουν την ελληνική αποστολή. Μαζί τους, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Σάββας Κωφίδης και ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Περικλής Παπαπαναγής (προπονητής στην Κ17 της ΑΕΚ), ενώ υπεύθυνη της αποστολής η Κάτριν Κρέτσμερ. Την αποστολή θα συνοδεύσει και ο κ. Γιάννης Χαραλαμπάκης, Social &Environmental Sustainability Manager της ΕΠO.

«Ένας αγώνας, μια εκδήλωση, ένας σκοπός, σαν μια θεατρική παιδευτική διαδικασία. Γεμάτος ασκήσεις, δοκιμές και πρόβες, συνεργασίες και ομαδικότητα με κάθε λογής ανθρώπινα λουλούδια, γεμάτος προσδοκία και προσμονή. Η διδασκαλία μας απ’ τον προπονητή, η πρώτη μας προπόνηση με φίλους απ’ τη “σχεδία” και σπουδαίους απόμαχους αθλητές. Όλες και όλοι μας ενθουσιασμένοι, έκπληκτοι με τους άλλους και με τον εαυτό μας και, κυρίως, αλληλοσυμπληρωματικοί, σε μιαν υπέροχη αρμονική κίνηση ζωηρών ηλεκτρονίωνστις τροχιές τους.Νομίζω πως δεν θα μπορούσα ποτέ να ελπίσω ότι θα μου χάριζε η ζωή ένα τέτοιο πολύτιμο ευχάριστο εφικτό ομαδικό παιχνίδι “μεγαλωμένων” και ισότιμων συμπολιτών, ανδρών και γυναικών.Ευχαριστώ βαθιά τους πρωτοπόρους, τους διοργανωτές και τους φίλους και φίλες συναθλητές, που μου πρόσφεραν το κάλεσμα, την ευκαιρία και τη ζεστασιά τής συμμετοχής σ’ αυτό το παιχνίδι πολιτισμού και επικοινωνίας. Και εύχομαι να συνεχιστεί και να ανθίσει η υπέροχη αυτή ισότιμη συλλογικότητα. Προσωπικά, λόγω ηλικίας, το ομαδικό παιχνίδι είναι έξω από τη ζωή μου εδώ και πολλά χρόνια. Μου παρουσιάζεται μια σπουδαία ευκαιρία να το ξαναβάλω σε αυτήν, όπως και τη συνεργασία με άλλα άτομα». Τα λόγια είναι της κ. Έφης, η οποία ανυπομονεί για αυτό το ξεχωριστό αντάμωμα στα γήπεδα της Ελβετίας.

Οι προπονήσεις της ομάδας περιπατητικού ποδοσφαίρου της «σχεδίας» διεξάγονται κάθε Κυριακή στις 20:00 στο γήπεδο του Ρουφ, είναι ανοιχτές και χαλαρές. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτές, άμπαλοι και μπαλαδόροι.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ταξίδι στην Ελβετία, το walking football και την ομάδα περιπατητικού ποδοσφαίρου της «σχεδίας»: [email protected], 213 0231220.

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