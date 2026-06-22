Για την πρόκριση στην επόμενη φάση Αργεντινή και Γαλλία!

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της ημέρας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και πώς να είναι διαφορετικά όταν αγωνίζεται η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

Η «αλμπισελέστε» αντιμετωπίζει στο Ντάλας την Αυστρία σε ένα ματς όπου μπορεί να κριθεί η πρώτη θέση του ομίλου.

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές ξεκίνησαν ιδανικά στη διοργάνωση καθώς επιβλήθηκαν με 3-0 της Αλγερίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μέσι, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του χατ-τρικ σε Μουντιάλ και έδειξε έτοιμος να οδηγήσει και πάλι τη χώρα του στην κορυφή.

Το μομέντουμ είναι στο μέρος του και το να σκοράρει και να δώσει μία ασίστ προσφέρεται σε απόδοση 6.60 στην Ενισχυμένη Απόδοση της Novibet.

Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ιορδανία και η Αλγερία έρχονται αντιμέτωπες στο Σαν Φρανσίσκο. Αμφότερες δεν έχουν πάρει ακόμα βαθμό στον όμιλο αλλά θέλουν να κάνουν την αρχή.

Το φαβορί του αγώνα είναι η Αλγερία ωστόσο η Ιορδανία έδειξε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στην πρεμιέρα, παρά την ήττα της με 3-1 από την Αυστρία. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι σε απόδοση 1.99 στη Novibet.

Εκτός από την Αργεντινή, άλλο ένα φαβορί δίνει το δεύτερο παιχνίδι του. Ο λόγος για τη Γαλλία, που μετά τη νίκη της με 3-1 απέναντι στη Σενεγάλη, αντιμετωπίζει το Ιράκ.

Η αγωνιστική άνοδος του Ολίσε και η εκτελεστική δεινότητα του Εμπαπέ ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίου οι «Μπλε» πήραν τους τρεις βαθμούς στο προηγούμενο ματς τους καθώς στο πρώτο ημίχρονο συνάντησαν αρκετά εμπόδια.

Η λογική λέει ότι τώρα θα έχουν ευκολότερο έργο και το Over 3.5 Γκολ βρίσκεται σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

Η Νορβηγία κυριάρχησε από την αρχή στο παιχνίδι με το Ιράκ και έφτασε σε μία εύκολη νίκη με 4-1. Ο Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και τώρα μπορεί να δώσει συνέχεια. Η Σενεγάλη βέβαια αποτελεί έναν σαφώς δυσκολότερο αντίπαλο που δεν θα κάνει τα ίδια λάθη με το Ιράκ.

Οι Αφρικανοί για 45 λεπτά κοίταξαν στα μάτια τη Γαλλία αλλά στη συνέχεια παραδόθηκαν στην ανωτερότητα της. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να έχουν Over 0.5 Σουτ στην εστία ο Χάαλαντ και ο Μανέ είναι σε απόδοση 3.50 στη Super Ενισχυμένη της Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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