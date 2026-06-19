Οι συντάκτες του Gazzetta κάνουν την πρόβλεψή τους για τον παίκτη που θα κατακτήσει το Χρυσό Παπούτσι στο Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε και τα γκολ πέφτουν... βροχή. Ήδη τα περισσότερα από τα βαριά «πυροβολικά» των μεγάλων φαβορί έχουν ανοίξει λογαριασμό, η 1η στροφή έληξε με απολογισμό 75 τερμάτων, ενώ και η δεύτερη ξεκίνησε άκρως δυναμικά χάρη σε Ελβετία (4-1 τη Βοσνία) και Καναδά (6-0 το Κατάρ).

Το ερώτημα φυσικά παραμένει: Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο φετινό Μουντιάλ;

Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta πήραν θέση πριν από την πρεμιέρα και παρουσιάζουν τη δική τους επιλογή για το Χρυσό Παπούτσι του φετινού τουρνουά.

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