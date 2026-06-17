Η 1η «στροφή» των ομίλων ολοκληρώνεται και το Ουζμπεκιστάν κάνει τη δική του πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026, όντας η 4η κατά σειρά πρωτάρα που ντεμπουτάρει στο τουρνουά.

Κάθε Μουντιάλ που έρχεται φέρνει μαζί του και μια νέα συμμετοχή. Με εξαίρεση το 2010, όταν και δεν προστέθηκε καμία νέα χώρα στη Βίβλο των Παγκοσμίων Κυπέλλων, κάθε τουρνουά περιλαμβάνει πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες.

Το 2006, σε τουρνουά με 32 ομάδες και όχι 48, ήταν μεταξύ άλλων το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, η Ανγκόλα, το Τόγκο. Το 1998 ήταν η Τζαμάικα, το 2014 η Βοσνία.

Όπως και στις παραπάνω περιστάσεις, έτσι και στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο οι πρωτάρες ήρθαν να προσδώσουν το δικό τους χρώμα, τον ενθουσιασμό και την ορμή που συνοδεύει η άγνοια κινδύνου.

Το Κουρασάο το... πλήρωσε στην πρεμιέρα με το εμφατικό 7-1 από τη Γερμανία, το Πράσινο Ακρωτήρι όμως το εξαργύρωσε με το ηρωικό 0-0 απέναντι στην Ισπανία.

Με την αυλαία της 1ης αγωνιστικής των ομίλων να πέφτει απόψε και το Ουζμπεκιστάν να κάνει επίσης την πρεμιέρα του κόντρα στην Κολομβία, μαζέψαμε σε ένα βίντεο το «καρέ» των πρωτοεμφανιζόμενων στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

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