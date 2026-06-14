Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αποφάσισε να υπογράψει για τη Νυρεμβέργη και το Gazzetta με δύο πρόσφατα παραδείγματα εξηγεί τον λόγο πίσω από την επιλογή του.

Μετά την διετή παρουσία του στον Βόλο με τη μορφή δανεισμού και την εμπειρία του ως μέλος της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού, ο Αλέξης Καλογερόπουλος αποφάσισε στα 21 του να μην ανανεώσει με τους «ερυθρόλευκους» και να ζήσει το όνειρο της Γερμανίας, ντυμένος στα χρώματα της Νυρεμβέργης.

Παρά τα δημοσιεύματα που τον έφερναν κοντά στη Μόντσα, ο Έλληνας αμυντικός είχε διαφορετικά πλάνα στο μυαλό του και επέλεξε το κλαμπ της Β' κατηγορίας στη Γερμανίας όπου αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή. Φυσικά τα ερωτηματικά ήταν πολλά για την επιλογή του όμως μία πιο προσεκτική ματιά, δίνει περισσότερους λόγους από όσους νομίζουμε.

Το Gazzetta κοιτάει τα (πρόσφατα) παραδείγματα της γερμανικής ομάδας από περιπτώσεις παικτών που αποκτήθηκαν και μέσα σε ένα χρόνο έκαναν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους και δύο εξ αυτών είναι Έλληνες.

Μόνο το περσινό καλοκαίρι να δούμε, μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Παράδειγμα νούμερο 1, ακούει στο όνομα του Γιενς Κάστροπ. Στα 20 του χρόνια, ως μέλος της δεύτερης ομάδας της Κολωνίας, αποφάσισε να πάρει μεταγραφή στη Νυρεμβέργη αντί 900 χιλιάδων ευρώ το καλοκαίρι του 2023.

Nach Dinos #Mavropanos der zweite griechische Innenverteidiger, der sich das #FCN-Trikot überstreift. Wir freuen uns drauf, Alexios! 🇬🇷🦾 pic.twitter.com/UiNsgXKuku — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) June 12, 2026

Μέσα σε δύο χρόνια, έρχεται η Γκλάντμπαχ και με 4,5 εκατ. ευρώ τον εντάσσει στο ενεργητικό της και φέτος έβγαλε... μάτια στη Bundesliga έχοντας 28 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ ενώ η αξία του 22χρονου χαφ έχει εκτοξευθεί στα 10 εκατ. ευρώ και παράλληλα κλήθηκε στο Μουντιάλ στις ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα.

Παράδειγμα νούμερο 2, είναι ο Κάσπαρ Γιάντερ. Στα 22 του χρόνια αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Ντούιμπουργκ με τη χρηματιστηριακή του αξία να αγγίζει τις 750 χιλιάδες ευρώ. Μέσα σε μία σεζόν, ο Γερμανός χαφ έφτασε τα 36 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και με 3 γκολ και 10 ασίστ, εκτόξευσε και εκείνος την αξία του.

Με 12 εκατ. ευρώ (!) πουλήθηκε στη Σάουθαμπτον στη Championship και ήδη με 42 συμμετοχές στην Αγγλία έχει φτάσει τα 18 εκατ. ευρώ σε αξία. Καλά μέχρι εδώ. Ζωντανή απόδειξη ότι ο Μίροσλαβ Κλόζε και οι συνεργάτες του έχουν ένα συγκεκριμένο mindset για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Πάμε και στην ελληνική πραγματικότητα. Καλοκαίρι του 2024. Ο Στέφανος Τζίμας στα 19 του έχει φτάσει ήδη τις 30 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ ενώ έχει και 5 γκολ στο ενεργητικό αλλά η Νυρεμβέργη είδε δει αυτό το... κάτι στο ταλέντο του.

Αποφάσισε να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού και να προσθέσει την υψηλή οψιόν αγοράς ύψους 18 εκατ. ευρώ. Κανείς δεν περίμενε ότι λίγους μήνες μετά, η γερμανική ομάδα θα έκανε χρήση της συγκεκριμένης τιμής προκειμένου να τον πουλήσει με ακόμα μεγαλύτερο ποσό.

Με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα και έχοντας ήδη φτάσει τα 10 γκολ μέχρι τον Φλεβάρη, η Μπράιτον μπήκε δυνατά στο κόλπο της απόκτησής του και με 26 εκατ. ευρώ κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη γερμανική ομάδα, η οποία τον αγόρασε με τη σειρά της από τον Δικέφαλο και στη συνέχεια τον πούλησε στον αγγλικό σύλλογο με τα οκτώ εκατ. ευρώ να μένουν ως κέρδος.

Για την ιστορία ο Έλληνας φορ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 12 τέρματα και 3 ασίστ σε 24 παιχνίδια στην πρώτη του χρονιά μακριά από την Ελλάδα. Βέβαια δεν είναι ο μόνος Έλληνας που κατάφερε να χρησιμοποιήσει τη Νυρεμβέργη ως το μεγάλο του σκαλοπάτι.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος είχε ήδη προηγηθεί του Τζίμα, τη σεζόν 2019/20. Ο Έλληνας αμυντικός ήταν μόλις 23 ετών όταν παραχωρήθηκε για έξι μήνες από την Άρσεναλ ως δανεικός.

Έπαιξε σε μόλις 12 παιχνίδια στη Β' κατηγορία Γερμανίας και είδε την ομάδα του να αγγίζει τον υποβιβασμό στη Γ', κάτι που δεν συνέβη μέσω των play offs. Οι εμφανίσεις ήταν τόσο πειστικές που η Στουτγκάρδη κινήθηκε αμέσως για την απόκτησή του από τους Λονδρέζους.

Αρχικά έδωσε 800 χιλιάδες ευρώ για το ενοίκιο της περίπτωσης του και στη συνέχεια με άλλα 3,2 εκατ. ευρώ τον έκανε δικό της μετά από δύο χρόνια δανεισμού του ποδοσφαιριστή. Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει τρία χρόνια στην Premier League με τη Γουέστ Χαμ (λόγω του υποβιβασμού της ίσως να αλλάξει ομάδα) όπου κόστισε 20 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2023.

Παρόμοια διαδρομή ευελπιστεί να πάρει και ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος στα 21 του θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Μίροσλαβ Κλόζε σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.