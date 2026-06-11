Προβάδισμα από νωρίς για το Μεξικό στην πρεμιέρα, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 9΄κόντρα στη Νότια Αφρική με το πρώτο γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρώτο γκολ του Μουντιάλ 2026 ανήκει στο Μεξικό! Μπροστά στο κατάμεστο «Αζτέκα» και με τη βοήθεια των χιλιάδων οπαδών τους, οι οικοδεσπότες κατάφεραν αν μεταφέρουν κλίμα πίεσης από νωρίς κόντρα στη Νότια Αφρική και να προηγηθούν στην πρεμιέρα. Μόλις στο 9΄οι Μεξικανοί πίεσαν ψηλά κι έκλεψαν τη μπάλα από τους φιλοξενούμενους έξω από την περιοχή, με τον Κινόνες να παίρνει τη μπάλα σε θέση βολής και να εκτελεί άψογα για το 1-0.