Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο με ευκαιρίες και έξυπνες επιλογές!

Η μεγάλη ώρα έφτασε και το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο ανοίγει τις πύλες του, με το Μέξικο Σίτι να φιλοξενεί το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική (22:00).

Το θρυλικό «Estadio Azteca» φιλοξενεί για άλλη μία φορά το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ και καταγράφει ρεκόρ, καθώς είναι το γήπεδο με τα περισσότερα εναρκτήρια παιχνίδια στην ιστορία.

Το 1970 φιλοξένησε την αναμέτρηση των διοργανωτών με τη Σοβιετική Ένωση που έμεινε στο 0-0, ενώ το 1986 η αυλαία άνοιξε με το 1-1 ανάμεσα στην Ιταλία και τη Βουλγαρία.

Η αναμέτρηση της μίας εκ των οικοδεσποτών κόντρα στη Νότια Αφρική αποτελεί επίσης ρεκόρ, καθώς οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί και το 2010 με αντίστροφους ρόλους, στο Γιοχάνεσμπουργκ, μένοντας στο 1-1 μετά το άνοιγμα του σκορ από τον Τσαμπαλάλα στο 55’ και την ισοφάριση του Ράφα Μάρκες στο 79’.

Έπειτα από 16 χρόνια οι δύο ομάδες του 1ου ομίλου τίθενται ξανά αντιμέτωπες για να σπάσουν το ρόδι.

Το γεγονός πως πρόκειται για εναρκτήριο παιχνίδι προσδίδει και ιδιαίτερη ψυχολογία, με τους οικοδεσπότες να έχουν μεγαλύτερο βάρος για «τρίποντο» με όλα τα βλέμματα του πλανήτη πάνω τους.

Η ισοπαλία του 2010 είναι η μοναδική τα τελευταία 40 χρόνια σε αντίστοιχη αναμέτρηση και η προηγούμενη ήταν το ’86 στο ίδιο γήπεδο και ειδικά στο πρώτο 45λεπτο δύσκολα θα δούμε ανοικτό ματς. Στο 2.20 να έχουμε ισοπαλία στα πρώτα 45 λεπτά.

Αν δε σημειωθεί γκολ στα πρώτα λεπτά δύσκολα θα ανοίξει ο ρυθμός, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το τέρμα που θα τους δώσει τη νίκη, με την απόδοση για 0-1 γκολ στην αναμέτρηση να είναι στο 3.05.

Η βασική αιχμή των γηπεδούχων είναι ο Ραούλ Χιμένες που είναι σε φόρμα κι έτοιμος να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες. Στο 2.09 να πανηγυρίσει ο φορ της Φούλαμ.

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