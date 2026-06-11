Μουντιάλ 2026: Οι συσχετισμοί της πρεμιέρας και ο X factor Άλβαρες στο Μεξικό – Νότια Αφρική

Η στιγμή έφτασε και το Μουντιάλ 2026 κάνει σέντρα το βράδυ της Πέμπτης (11/6, 22:00)!

Στην πρεμιέρα, το Μεξικό υποδέχεται τη Νότια Αφρική στο Estadio Banorte, για την 1η αγωνιστική του Group A.

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Ως μια από τις τρεις χώρες που φιλοξενεί αναμετρήσεις της διοργάνωσης, το Μεξικό δεν έδωσε προκριματικά. Τελευταίο επίσημο ματς ήταν αυτό με τις ΗΠΑ πριν από 11 μήνες, όπου το Μεξικό επικράτησε 2-1 στον τελικό του Gold Cup. Έκτοτε έδωσε 14 φιλικά ματς, με απολογισμό 6Ν-6Ι-2Η.

Στα οκτώ πιο πρόσφατα διατηρεί το αήττητο, με νίκες κόντρα σε Παναμά, Βολιβία, Ισλανδία, Γκάνα, Αυστραλία, Σερβία και τις ισοπαλίες απέναντι σε Πορτογαλία και Βέλγιο. O στόπερ Βάσκες (Τζένοα), οι μέσοι Άλβαρες (Φενέρ), Λίρα (Κρους Ασούλ), Βάργκας (Ατλέτικο Μαδρίτης) και οι φορ Χιμένες (Μίλαν), Γκονσάλες (Γκουαδαλαχάρα) και Κινιόνες (Αλ Γκαντσία) ξεχωρίζουν στο ρόστερ.

Στο 2.05 απόδοση το Over 0.5 γκολ της Νότιας Αφρικής

H Νότια Αφρική κατέκτησε την 1η θέση στο Group C της προκριματικής φάσης της αφρικανικής ζώνης, με ρεκόρ 5Ν-3Ι-2Η κόντρα σε Νιγηρία, Μπενίν, Λεσότο, Ρουάντα και Ζιμπάμπουε. Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής αποκλείστηκε στα προημιτελικά από το Καμερούν και στα τέσσερα φιλικά προετοιμασίας ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε δύο ισοπαλίες κόντρα σε Νικαράγουα (0-0) και Τζαμάικα (1-1).

Ο 20χρονος στόπερ Μποκάζι των Σικάγο Φάιερ ξεχωρίζει στην άμυνα, μαζί με τον 22χρονο αριστερό μπακ της Μόλντε, Καμπίνι. Ο Μοκοένα των Μαμέλοντι Σάνταουνς ηγείται της μεσαίας γραμμής. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο 21χρονος εξτρέμ των Ορλάντο Πάιρατς Μόφοκενγκ, ενώ ο στράικερ Φόστερ της Μπέρνλι είναι ο καλύτερος και πιο γνωστός παίκτης της Νότιας Αφρικής.

Να σκοράρει ο Λάιλ Φόστερ στο 4.65 απόδοση

Η πρεμιέρα πάντα συνοδεύεται από το στοιχείο μιας πιθανής έκπληξης. Η Νότια Αφρική είναι από τα μεγάλα αουτσάιντερ του τουρνουά και στην πραγματικότητα αποτελεί ένα σημαντικό ερώτημα για την πραγματική δυναμική της. Δεν έχει ιδιαίτερη ποιότητα, ωστόσο είναι πολύ ανταγωνιστική στο physical game, διαθέτει ταχύτητα και ενθουσιασμό, υστερεί σημαντικά όμως στις παραστάσεις και την εμπειρία. Το Μεξικό έχει σαφές προβάδισμα, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό του και η παρουσία του στο Μουντιάλ καθηλώνει όλη τη χώρα.

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*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

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