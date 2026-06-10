Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε τον Λοΐζο Λοΐζου
Κάτοικος Βελιγραδίου ο Λοΐζος Λοΐζου! Ο Ερυθρός Αστέρας καλωσόρισε τον Κύπριο παίκτη με επίσημη ανάρτησή του στο X. Έτσι ο πρώην παίκτης της Ομόνοιας, θα συνεχίσει την καριέρα του στους ερυθρόλευκους της Σερβίας.
Η μεταγραφή προσέγγισε τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν αθλητή με έφεση στο παιχνίδι με τη μπάλα στα πόδια, ενώ διαθέτει εκρηκτικό πρώτο και δεύτερο βήμα. Ακόμη έχει δυνατό αριστερό πόδι και μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις για τους συμπαίκτες του.
Μετά την Ομόνοια αγωνίστηκε στην ολλανδική Χέρενφεν. Επέστρεψε ξανά στον σύλλογο της Λευκωσίας και είναι μέλος της Χάποελ Τελ Αβίβ από τα τέλη του 2025. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε συνολικά 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον ισραηλινό σύλλογο, σκοράροντας 9 γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.
Ο νεαρός εξτρέμ από το «Νησί της Αφροδίτης» εξαργύρωσε την ανοδική πορεία της σταδιοδρομίας του με τη μετακίνηση στους Πρωταθλητές Σερβίας.
‼️Loizos Loizu u Crvenoj zvezdi‼️— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) June 10, 2026
Novo pojačanje Crvene zvezde je krilni napadač Loizos Loizu koji je potpisao ugovor na četiri plus jednu godinu sa našim klubom i zadužio dres sa brojem 75.
🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/k4pF0YEpg4
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