Ο 22χρονος Κύπριος εξτρέμ Λοΐζος Λοΐζου είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Σερβίας

Κάτοικος Βελιγραδίου ο Λοΐζος Λοΐζου! Ο Ερυθρός Αστέρας καλωσόρισε τον Κύπριο παίκτη με επίσημη ανάρτησή του στο X. Έτσι ο πρώην παίκτης της Ομόνοιας, θα συνεχίσει την καριέρα του στους ερυθρόλευκους της Σερβίας.

Η μεταγραφή προσέγγισε τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για έναν αθλητή με έφεση στο παιχνίδι με τη μπάλα στα πόδια, ενώ διαθέτει εκρηκτικό πρώτο και δεύτερο βήμα. Ακόμη έχει δυνατό αριστερό πόδι και μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις για τους συμπαίκτες του.

Μετά την Ομόνοια αγωνίστηκε στην ολλανδική Χέρενφεν. Επέστρεψε ξανά στον σύλλογο της Λευκωσίας και είναι μέλος της Χάποελ Τελ Αβίβ από τα τέλη του 2025. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε συνολικά 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον ισραηλινό σύλλογο, σκοράροντας 9 γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.

Ο νεαρός εξτρέμ από το «Νησί της Αφροδίτης» εξαργύρωσε την ανοδική πορεία της σταδιοδρομίας του με τη μετακίνηση στους Πρωταθλητές Σερβίας.