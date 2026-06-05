Ο 22χρονος Κύπριος εξτρέμ Λοΐζος Λοΐζου βρίσκεται προ των πυλών από τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα, σύμφωνα με πηγή από το «Νησί της Αφροδίτης».

Ετοιμάζει... βαλίτσες για το Βελιγράδι ο Λοΐζος Λοΐζου! Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κύπρο απομένουν μόνο οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί το σπουδαίο deal ανάμεσα σε Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα.

Πιο συγκεκριμένα ο νεαρός ελπιδοφόρος Κύπριος παίκτης θα ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό των Σέρβων έναντι τριών εκατομμυρίων ευρώ, που είναι και η ρήτρα αποχώρησής του από τον σύλλογο του Ισραήλ. Το 15% αυτών των χρημάτων θα πάνε στην Ομόνοια, που είναι η ομάδα στην οποία πήρε το «βάπτισμα του πυρός».

Πρόκειται για έναν παίκτη με έφεση στο παιχνίδι με τη μπάλα στα πόδια, ενώ διαθέτει εκρηκτικό πρώτο και δεύτερο βήμα. Ακόμη έχει δυνατό αριστερό πόδι και μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις για τους συμπαίκτες του.

Μετά την Ομόνοια αγωνίστηκε στην ολλανδική Χέρενφεν. Επέστρεψε ξανά στον σύλλογο της Λευκωσίας και είναι μέλος της Χάποελ Τελ Αβίβ από τα τέλη του 2025. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε συνολικά 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τον ισραηλινό σύλλογο, σκοράροντας 9 γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.