Οι Σέρβοι αναφέρθηκαν στο νέο συμβόλαιο του Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ αλλά και τον Ερυθρό Αστέρα που... καραδοκεί.

Ο Λούκα Γιόβιτς εντυπωσίασε στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ και ολοκλήρωσε τη χρονιά με 21 γκολ σε 43 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενεργοποιώντας τους ανθρώπους της Ένωσης να του κάνουν επέκταση στο συμβόλαιο του, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με το σέρβικο «tvarenasport», εφόσον ο διεθνής φορ δεν δεχθεί την πρόταση, τότε το πιο πιθανό σενάριο είναι να πουληθεί, με τον Ερυθρό Αστέρα να καραδοκεί για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο σέρβικος σύλλογος θα κινηθεί για την απόκτησή του καθώς θα είναι η τελευταία ευκαιρία της Ένωσης να πάρει κάποιο ποσό από την περίπτωση του. Να θυμίσουμε ότι ο Σέρβος φορ ξεκίνησε την καριέρα του από τους «ερυθρόλευκους» και το καλοκαίρι του 2016 πουλήθηκε στον Απόλλωνα Λεμεσού αντί 2 εκατ. ευρώ.