Πέτυχε τον στόχο της η Εθνική μας ομάδα των Νέων και με το 4-2 επί του Καζακστάν τερμάτισε στην 2η θέση στον όμιλό της.

Η Ελλάδα σκοράροντας με τους Αβραμούλη στο 32', Μπέρδο στο 41' και το 52' και τον Τουρσουνίδη στο 50' νίκησε με 4-2 το Καζακστάν. Το Καζακστάν σκόραρε με τους Μπεκμπολάτ στο 77' και Σμάκοβ στο 84'.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Ελλάδα σε επίπεδο Νέων τερμάτισε 2η στον όμιλό της και συνεχίζει στον 2ο γύρο. Αναφορικά με το σύστημα διεξαγωγής, οι ομάδες που τερμάτισαν στην 1η, 2η και 3η θέση κάθε ομίλου έμειναν στη League A για τον δεύτερο γύρο ενώ οι ομάδες τερμάτισαν στην 4η θέση έπεσαν στη League B (από τον όμιλο της Ελλάδας έπεσε η Σερβία). Σημειώνεται ότι η Τσεχία θα συμμετάσχει στους δύο πρώτους γύρους των προκριματικών του 2026/27, παρότι η θέση της στην τελική φάση ως διοργανώτρια είναι ήδη εξασφαλισμένη.

Η βαθμολογία

Πορτογαλία 5

Ελλάδα 4

Καζακστάν 4

Σερβία 3