25 χρόνια ιστορίας, τρεις πρωταθλητές, μία αξέχαστη σεζόν στο Allwyn Unileague

Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 25η σεζόν της Allwyn Unileague.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 25η σεζόν του Allwyn Unileague, του μεγαλύτερου φοιτητικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της χώρας, με το τριήμερο της Πανελλήνιας Τελικής Φάσης να αναδεικνύει τους πρωταθλητές στις δύο κατηγορίες ανδρών και στην κατηγορία γυναικών. Οι ομάδες της Αθήνας είχαν την τιμητική τους, κατακτώντας και τους τρεις διαθέσιμους τίτλους.

Στην πρώτη κατηγορία των Ανδρών, οι Καίει πραγματοποίησαν εντυπωσιακή πορεία και έγραψαν ιστορία στην πρώτη τους συμμετοχή. Η αθηναϊκή ομάδα ολοκλήρωσε αήττητη ολόκληρη τη διαδρομή της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κατακτώντας τον τίτλο απέναντι στην Ηρακλειώτικη Σαράγιεβο παίρνοντας αρχική την πρόκριση στα Πανελλήνια Τελικάως η 5η ομάδα της Αθήνας που είχε δικαίωμα κάτι που είχε ξανά συμβεί και πέρυσι.

Ξεχωριστή παρουσία στη διοργάνωση είχε ο Χαράλαμπος Μουρελάτος της ΠΑΣ Νάξου, ο οποίος αναδείχθηκε MVP και πρώτος σκόρερ του τουρνουά, ενώ κατέκτησε και τρία βραβεία πολυτιμότερου παίκτη αγώνα, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι την ημιτελική φάση.

Στη δεύτερη κατηγορία Ανδρών, η Pink Freud δικαιώθηκε στην τρίτη της προσπάθεια και κατέκτησε το Πανελλήνιο Κύπελλο. Σε έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στη Σάντα Πατρών, η ομάδα έδειξε ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της.

Στην κατηγορία των Γυναικών, η Μεικτή Κόσμου επιβεβαίωσε την ποιότητά της και επέστρεψε στην κορυφή της Ελλάδας μετά το 2024. Με τη νέα της επιτυχία έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά δύο πρωταθλήματα στις τέσσερις σεζόν διεξαγωγής του Allwyn Unileague Γυναικών, εξασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη διεθνή διασυλλογική διοργάνωση.

Η αρχηγός των πρωταθλητριών, Αλεξία Αναστασίου, αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια της διοργάνωσης, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα στην πορεία της ομάδας προς τον τίτλο.