Οι «Elite Confounders»: 4 Υπερδυνάμεις έτοιμες να ρίξουν τα Μεγαθήρια από τον Θρόνο!

Πίσω από την κλειστή κάστα των πρώτων και ακλόνητων φαβορί της διοργάνωσης, υπάρχει ένα εξαιρετικά μπαρουτοκαπνισμένο γκρουπ ομάδων που δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτa σε ποιότητα, βάθος ρόστερ και τακτική προσέγγιση. Είναι οι «Ισχυροί Διεκδικητές» του θεσμού.

Ομάδες κορυφαίου ευρωπαϊκού και λατινοαμερικάνικου επιπέδου που, αν καταφέρουν νa βρεθούν σε καλό φεγγάρι κατά τη διάρκεια αυτού του απαιτητικού μήνα, έχουν όλα τα φόντα να διαλύσουν οποιοδήποτε μεγαθήριο βρεθεί στον δρόμο τους και να τραβήξουν το σκοινί μέχρι το τέλος του δρόμου.

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Γερμανία (Η αναγέννηση): Υπό τις στιβαρές οδηγίες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, η "Die Mannschaft" έχει αφήσει πίσω της τα πέτρινα χρόνια και έχει επιστρέψει δυναμικά στο σύγχρονο, καταιγιστικό modern gegenpressing. Οι Γερμανοί παρουσιάζουν ένα σύνολο που παίζει με απίστευτη ένταση, τρεξίματα, αυτοματισμούς και μια σπάνια ομοιογένεια, ικανή να πνίξει τον αντίπαλο από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης.

Ουρουγουάη (Η Garra Charrúa): Η "La Celeste" αποτελεί διαχρονικά τον πιο μεγάλο εφιάλτη των φαβορί, καθώς συνδυάζει τη θρυλική, παραδοσιακή της σκληράδα με αστείρευτο ταλέντο. Πρόκειται για ένα σύνολο γεμάτο προσωπικότητα, physical αντοχή στις μονομαχίες και μια μεσαία γραμμή-«τσιμέντο» που πρωταγωνιστεί στα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ και μπορεί να ορίσει τον ρυθμό απέναντι σε οποιονδήποτε.

Κολομβία (Ο λατινοαμερικάνικος ρυθμός): Οι "Los Cafeteros" παίζουν ίσως το πιο ελκυστικό, επιθετικό και θεαματικό ποδόσφαιρο εκτός της γηραιάς ηπείρου. Με όπλο την αστείρευτη επιθετική τους φαντασία, την ταχύτητα στο transition και παίκτες-κλειδιά που διαθέτουν την προσωπικότητα να κρίνουν μια ολόκληρη αναμέτρηση με μία μόνο προσωπική ενέργεια, οι Κολομβιανοί δεν φοβούνται κανένα όνομα.

Βέλγιο (Το Last Dance): Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μπορεί να μην έχουν πια τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω τους όπως παλιά, αλλά αυτό τους κάνει ακόμα πιο επικίνδυνους. Κουβαλούν την πολύτιμη, τεράστια εμπειρία των προηγούμενων μεγάλων διοργανώσεων και ψάχνουν τη δική τους ιστορική και μεγάλη δικαίωση, όντας ένα σύνολο με εξαιρετικό κυνισμό.

Το να φτάσει μία από αυτές τις τέσσερις διψασμένες ομάδες μέχρι τον Μεγάλο Τελικό των γηπέδων της Αμερικής ή το να καταφέρει να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης (Φάση των Ημιτελικών), προσφέρει αυτή τη στιγμή εξαιρετικό στοιχηματικό value με πολύ δυνατές αποδόσεις. Μπες στην εξελιγμένη πλατφόρμα της Novibet, τσέκαρε τα ειδικά σχεδιασμένα special combos για την πορεία των ομίλων, δες τις μακροχρόνιες αγορές και πόνταρε στους "Elite Confounders" που ξέρουν πολύ καλά πώς να γίνονται απόλυτα κυριαρχικοί και ζημιογόνοι απέναντι στα πρώτα φαβορί!

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