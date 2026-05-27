Η Καλαμάτα στο επίκεντρο του διεθνούς ποδοσφαίρου και της αθλητικής διοίκησης

Το 4th Beyond Football Conference 2026 φέρνει στην πόλη κορυφαίες παρουσίες, διεθνή προσανατολισμό και μια ανοιχτή δράση Foot Tennis για το κοινό.

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και επιστημονικά γεγονότα της χρονιάς. Το 4th Beyond Football Conference 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας την πόλη σε σημείο συνάντησης για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το football business, την αθλητική διοίκηση, την καινοτομία και τη διεθνή ανταλλαγή γνώσης.

Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο θεσμικό και διεθνή χαρακτήρα. Ακολουθώντας τη λογική μεγάλων ευρωπαϊκών συνεδρίων, συνδυάζει επιστημονικές εργασίες, θεσμικές συνεργασίες, επαγγελματική δικτύωση και ανοιχτές δράσεις για την πόλη. Με τον τρόπο αυτό, πρακτικές που συναντώνται σε μεγάλες διοργανώσεις του εξωτερικού εφαρμόζονται πλέον και στην Ελλάδα, με επίκεντρο την Καλαμάτα.

Το συνέδριο πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τον ρόλο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως φορέα γνώσης, εξωστρέφειας και σύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με τις ανάγκες του σύγχρονου αθλητισμού.

Στην τέταρτη διοργάνωσή του, το Beyond Football Conference έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για το football business και την οργάνωση και διοίκηση του επαγγελματικού αθλητισμού στην Ελλάδα. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεματικές που συνδέουν το ποδόσφαιρο με τη στρατηγική, τη διοίκηση, την τεχνολογία, την αθλητική επιστήμη, την ανάπτυξη ταλέντων, τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία των σύγχρονων αθλητικών οργανισμών.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στις σύγχρονες προκλήσεις της αθλητικής επικοινωνίας, όπως η αξιοπιστία της ενημέρωσης και το φαινόμενο των fake news. Σε ειδικό στρογγυλό τραπέζι θα συμμετάσχουν αθλητικοί δημοσιογράφοι που καλύπτουν μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ η συζήτηση θα έχει και διακριτική ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από τη συμμετοχή συμβούλου επικοινωνίας που συνδέεται με την UEFA.

Κομβικό ρόλο στη διοργάνωση έχει το Εργαστήριο, το οποίο είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2015 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και αποτελεί ενεργό επιστημονικό πυλώνα στον χώρο της οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης του αθλητισμού. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου και Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Παναγιώτης «Τάκης» Αλεξόπουλος.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της Super League, της Super League 2, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γεγονός που επιβεβαιώνει το θεσμικό κύρος και τη δυναμική της.

Foot Tennis στην Καλαμάτα

Στο πλαίσιο του 4th Beyond Football Conference 2026, η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει και μια ξεχωριστή αθλητική δράση την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, φέρνοντας για πρώτη φορά στην πόλη το Foot Tennis.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας και θα περιλαμβάνει αγώνες, μουσική, παράλληλες δράσεις και εκπλήξεις, σε ένα event ανοιχτό για το κοινό και με δωρεάν συμμετοχή για τους αθλητές. Με αυτόν τον τρόπο, το συνέδριο βγαίνει από την αίθουσα και συναντά την πόλη, προσφέροντας μια σύγχρονη αθλητική εμπειρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Η φιλοξενία του Beyond Football Conference 2026 ενισχύει την εικόνα της Καλαμάτας ως πόλης που επενδύει στον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Παράλληλα, δείχνει ότι η πόλη μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις με διεθνή προσανατολισμό, θεσμική βαρύτητα και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Το 4th Beyond Football Conference 2026 δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη συνεδριακή διοργάνωση. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων, ιδεών και εμπειριών που αναδεικνύει το ποδόσφαιρο ως πεδίο επιστήμης, στρατηγικής, καινοτομίας, συνεργασίας και ανάπτυξης.

