Η πολωνική Λέχια Γκντανσκ υποβιβάστηκε από την Ekstraklasa παρότι είχε την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία...

Για καιρό φέτος η πορεία του πρωταθλήματος Πολωνίας απασχολούσε την κοινή γνώμη, καθώς οι λεπτεπίλεπτες βαθμολογικές ισορροπίες ανάμεσα σε ομάδες που απείχαν αρκετά στη βαθμολογία είχαν κάνει την Ekstraklasa τρομερά αμφίρροπη. Εντέλει, η χρονιά ολοκληρώθηκε με τη Λεχ Πόζναν να κατακτά το πρωτάθλημα και την Γκόρνικ Ζάμπρζε να εξασφαλίζει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, όπου δύναται να βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού.

Στο μεταξύ, η Λέχια Γκντανσκ δεν κατάφερε να αποφύγει τον δεύτερο υποβιβασμό την τελευταία τριετία, παρότι είχε στο ενεργητικό της ένα στατιστικό που δεν συνάδει με ομάδα που πέφτει κατηγορία... Είχε, βλέπετε, την κορυφαία επίθεση στην κατηγορία, με 62 γκολ υπέρ! Μονάχα η πρωταθλήτρια Λεχ Πόζναν είχε να επιδείξει αντίστοιχο αριθμό, με τον σύλλογο του Γκντανσκ να δέχεται στο μεταξύ 65 τέρματα, επίδοση που αποτελούσε τη χειρότερη στην κατηγορία, μαζί με την ουραγό Τερμάλιτσα...