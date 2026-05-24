Πολωνία: Υποβιβάστηκε η ομάδα με την καλύτερη επίθεση
Για καιρό φέτος η πορεία του πρωταθλήματος Πολωνίας απασχολούσε την κοινή γνώμη, καθώς οι λεπτεπίλεπτες βαθμολογικές ισορροπίες ανάμεσα σε ομάδες που απείχαν αρκετά στη βαθμολογία είχαν κάνει την Ekstraklasa τρομερά αμφίρροπη. Εντέλει, η χρονιά ολοκληρώθηκε με τη Λεχ Πόζναν να κατακτά το πρωτάθλημα και την Γκόρνικ Ζάμπρζε να εξασφαλίζει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, όπου δύναται να βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού.
Στο μεταξύ, η Λέχια Γκντανσκ δεν κατάφερε να αποφύγει τον δεύτερο υποβιβασμό την τελευταία τριετία, παρότι είχε στο ενεργητικό της ένα στατιστικό που δεν συνάδει με ομάδα που πέφτει κατηγορία... Είχε, βλέπετε, την κορυφαία επίθεση στην κατηγορία, με 62 γκολ υπέρ! Μονάχα η πρωταθλήτρια Λεχ Πόζναν είχε να επιδείξει αντίστοιχο αριθμό, με τον σύλλογο του Γκντανσκ να δέχεται στο μεταξύ 65 τέρματα, επίδοση που αποτελούσε τη χειρότερη στην κατηγορία, μαζί με την ουραγό Τερμάλιτσα...
The Polish League this season has been crazy…— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) May 23, 2026
Lechia Gdańsk scored the most number of goals and still got relegated! 😂 pic.twitter.com/pQA6jFCJGy
