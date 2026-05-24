Ο Νότης Χάλαρης μεταφέρει στο Gazzetta όσα έγιναν στην καρδιά της Νορβηγίας για χάρη του μεγάλου τελικού του Women's Champions League 2026.

«We need your voice to be louder than ever» ήταν το σύνθημα που έγραφε στα χαρτάκια που υπήρχαν στις θέσεις του Ullevaal Stadion. Μία μικρή συμμετοχή του κοινού στην εντυπωσιακή τελετή έναρξης για τον τελικό του Women's Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Λιόν με την γνωστή DJ, Myra στα ντεκ, φωνάζοντας το «Higher» όταν έδινε εκείνη το σύνθημα.

Ένα ταξίδι που έγινε παρέα με την Admiral που μου χάρισε την ευκαιρία να ζήσω από κοντά έναν τέτοιο τελικό. Δεν θα πω ψέματα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα δει «φανατικά» το ποδόσφαιρο Γυναικών. Δεν το λέω από την άποψη «σνομπάρω» ή κάτι τέτοιο για να μην παρεξηγηθώ. Όμως αυτό το ταξίδι ήταν μία εξαιρετική ευκαιρία για εμένα για να δω από κοντά όλη την προσπάθεια που γίνεται για να αναδειχθεί το άθλημα.

Δεν θα πω τα κλισέ ότι «εντυπωσιάστηκα» ή ότι «είναι μοναδικό». Θα πω απλώς, σε όποιον έχει την απορία, ας κάτσει να το παρακολουθήσει και να μπει στη διαδικασία να το μελετήσει έστω και λίγο. Τότε και μόνο τότε θα καταλάβει την αξία του. Ένα επαγγελματικό περιβάλλον, παίκτριες με mentality που θα ζήλευαν δεκάδες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο Ανδρών και μία άριστη οργάνωση από τους ανθρώπους της UEFA.

Πάμε τώρα στα του ταξιδιού. Όσλο. Σκανδιναβία. Τι να λέμε; Πανέμορφη πόλη (ψάχνω ήδη αεροπορικά για διακοπές), ήσυχη, χωρίς πολλά αμάξια και εμείς την απολαύσαμε και με ήλιο. Α και να νυχτώνει μετά τις 11 το βράδυ. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου, μπήκα και στο κλίμα του τελικού. Παντού πινακίδες, παντού οπαδοί (κυρίως Μπαρτσελόνα για να είμαι ειλικρινής) και όλοι να βαδίζουν σε αυτόν τον ρυθμό.

Το κέντρο της πόλης είχε βάλει τα καλά του και δύο τεράστια πάρκα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής πλατείας και του λιμανιού όπου εκτός από το τρόπαιο και τα Fan Shop, υπήρχαν πολλές δραστηριότητες, στα χρώματα της Μπαρτσελόνα και της Λιόν. Για το κομμάτι του γηπέδου δεν χρειάζεται να αναφέρω πολλά. Τα είχαμε γράψει στο Gazzetta Women. Ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ευρώπης και το μεγαλύτερο της Νορβηγίας με 27 χιλιάδες θέσεις.

Φέτος τον Σεπτέμβρη κλείνει και 100 χρόνια ζωής, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο ιδιαίτερη σημασία είχε για το στάδιο να φιλοξενηθεί ένα μεγάλο event και αυτό ήταν ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στη διοργάνωση. Η μία (Λιόν) είναι η πολυνίκης με 8 κατακτήσεις και με δυναστεία από το 2010 και μετά και η άλλη (Μπαρτσελόνα) πάει να χτίσει τη δική της... αυτοκρατορία από το 2021 και μετά καθώς έχει 4 κατακτήσεις σε 6 χρόνια.

Οπότε η μάχη θα ήταν μεγάλη. Το είχαν παραδεχθεί τόσο οι προπονητές όσο και οι παίκτριες στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι. Το «Higher» που φώναξαν οι οπαδοί πριν την πρώτη σέντρα υπό τους ήχους της Myra, ήταν το μήνυμα που προσπάθησαν άπαντες να περάσουν στον συγκεκριμένο τελικό για το ποδόσφαιρο Γυναικών.

Να ανέβει το άθλημα ακόμα περισσότερο, πιο ψηλά, να μπει ακόμα πιο ενεργά στον χάρτη του ποδοσφαίρου. Και με το θέαμα που αντίκρισα στον τελικό τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στην εξέδρα (περίπου 24.500 εισιτήρια σε γήπεδο χωριτικότητας 27.000), μου έδειξαν ότι δεν βρίσκεται απλά σε καλό δρόμο αλλά οδεύει προς αυτόν τον στόχο.

Νωρίτερα είχα τη χαρά να βρεθώ στο «UEFA Business Case For Women's Football» όπου μεταξύ άλλων μίλησε και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και έγινε ανάλυση στο πόσο έχουν ανέβει χρονιά με τη χρονιά τα νούμερα της τηλεθέασης στο ποδόσφαιρο Γυναικών, ειδικά στο κορυφαίο επίπεδο.

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 4-0 της Λιόν, πανηγυρισμοί, χαρές, αγκαλιές, μετά μικτή ζώνη (δεν θα κάνω σπόιλ, να περιμένετε), πίσω στο γήπεδο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και φινάλε. Τα φώτα έσβησαν και ένας ακόμα τελικός του Women's Champions League ολοκληρώθηκε. Κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, κάποιοι μπορεί να το ξεχάσουν. Εγώ όμως πώς γίνεται να μην θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου μία τέτοια εμπειρία, σε αυτή την πόλη και με τα όσα είδα και έκανα;

Συνοψίζοντας όμως, για να μην κουράζω, το ποδόσφαιρο Γυναικών αξίζει μία ευκαιρία από όλους μας. Όχι γιατί τη «ζητιανεύει» αλλά γιατί την αξίζει. Δεν έχει κάτι να ζηλέψει αλλά αντιθέτως, εμείς έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτό. Οπότε ναι. Όπως φώναξαν και οι οπαδοί. «Higher».

ΥΓ: Απλοί και ωραίοι άνθρωποι οι Ισπανοί...

ΥΓ. 2: Από τις πιο όμορφες εικόνες οι παππούδες και οι γιαγιάδες που ταξίδεψαν από το Λιόν στο Όσλο για να δουν το παιχνίδι και τραγουδούσαν έξω από το γήπεδο.