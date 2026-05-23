Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία η Ράκοφ κοιτάει την περίπτωση του Γιώργου Κούτσια της Λουγκάνο.

Η πολωνική ιστοσελίδα «goal.pl» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ γύρω από τη θέση του επιθετικού για τη Ράκοφ, η οποία έχει αρχίσει να κάνει σχέδια για τον αντικαταστάτη του φορ της, Τζόναθαν Μπράουτ Μπρούνες, ο οποίος φέτος σκόραρε 25 γκολ σε 48 ματς και αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον.

Μία από τις επιλογές που έχουν στο μυαλό τους οι Πολωνοί είναι ο δικό μας Γιώργο Κούτσιας, ο οποίος αγωνίζεται στη Λουγκάνο κι έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Μάλιστα, εκείνος πρόσφατα συνδέθηκε και με την πολωνική Κρακόβια σύμφωνα με το ελβετικό μέσο «Blick», όμως δεν υπήρξε κάτι παραπάνω.

Φέτος, πραγματοποίησε 36 συμμετοχές σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.900 αγωνιστικά λεπτά.

Υπενθυμίζουμε πως στην πολωνική ομάδα αγωνίζεται ήδη ο Στράτος Σβάρνας, ο οποίος βρίσκεται εκεί από το καλοκαίρι του 2023.