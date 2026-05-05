Καλύτερος αμυντικός στην Ελβετία ο Παπαδόπουλος

Ο Παπαδόπουλος πραγματοποιεί ακόμα μια εντυπωσιακή σεζόν στην Ελβετία, κάτι που αποτυπώθηκε με το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, αλλά και της παρουσίας στην κορυφαία ενδεκάδα.

Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στα γήπεδα της Ελβετίας για λογαριασμό της Λουγκάνο, ο Αντώνης Παπαδόπουλος απολαμβάνει αυτό που στην Ντόρτμουντ «γευόταν» περιορισμένα: Να παίρνει χρόνο συμμετοχής, να παίζει όσο περισσότερο γίνεται και να αποτυπώνει το ταλέντο του. Βασικός και αναντικατάστατος, πυλώνας στο κέντρο της άμυνας της Λουγκάνο, μετρώντας φέτος 30 συμμετοχές και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.